2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月5日(水)に開催。遠藤航の所属するリヴァプールと、レアル・マドリードが対戦する。

本記事では、リヴァプールvsレアル・マドリードのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

リヴァプールvsレアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のリヴァプールvsレアル・マドリードは、リヴァプールのホーム「アンフィールド」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節

日程：2025年11月5日(水)5:00キックオフ／日本時間

カード：リヴァプール vs レアル・マドリード

会場：アンフィールド

リヴァプールvsレアル・マドリードの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、リヴァプールvsレアル・マドリードの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Leminoプレミアム』でディレイ配信がある。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

※一部ディレイ配信あり

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

リヴァプールvsレアル・マドリード チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表