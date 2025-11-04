このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoリヴァプール
Anfield
team-logoレアル・マドリー
リヴァプールvsレアル・マドリードはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
【11月5日】リヴァプールvsレアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第4節

【遠藤航所属】11月5日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第4節、リヴァプール対レアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月5日(水)に開催。遠藤航の所属するリヴァプールと、レアル・マドリードが対戦する。

本記事では、リヴァプールvsレアル・マドリードのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

リヴァプールvsレアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のリヴァプールvsレアル・マドリードは、リヴァプールのホーム「アンフィールド」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2025年11月5日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：リヴァプール vs レアル・マドリード
  • 会場：アンフィールド

リヴァプールvsレアル・マドリードの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、リヴァプールvsレアル・マドリードの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Leminoプレミアム』でディレイ配信がある。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

Leminoプレミアム
(6日0:00-)		視聴はこちら

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
CL・EL 2025-26シーズンパス
(2025/11/7まで販売延長中)		17,500円／月額換算2,188円
※2025年11月～2026年6月で算出
・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・リーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

リヴァプールvsレアル・マドリード チーム情報

リヴァプール vs レアル・マドリー スタメン

リヴァプールHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-1-4-1

Home team crestRMA
25
ギオルギ・ママルダシュヴィリ
12
コナー・ブラッドリー
5
イブラヒマ・コナテ
26
アンドリュー・ロバートソン
4
C
フィルジル・ファン・ダイク
10
アレクシス・マクアリスター
7
フロリアン・ヴィルツ
8
ドミニク・ソボスライ
11
モハメド・サラー
38
ライアン・フラーフェンベルフ
22
ウーゴ・エキティケ
1
ティボー・クルトワ
8
C
フェデリコ・バルベルデ
24
ディーン・ハウセン
3
エデル・ミリトン
18
アルバロ・カレーラス
15
アルダ・ギュレル
7
ヴィニシウス・ジュニオール
14
オーレリアン・チュアメニ
6
エドゥアルド・カマヴィンガ
5
ジュード・ベリンガム
10
キリアン・エンバペ

4-1-4-1

RMAAway team crest

LIV
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

RMA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • シャビ・アロンソ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

LIV
-直近成績

ゴールを許す
10/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

RMA
-直近成績

ゴールを許す
11/2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

LIV

直近の 5 試合

RMA

1

Win

1

Draw

3

勝利

4

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

順位表

0