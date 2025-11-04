2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月5日(水)に開催。遠藤航の所属するリヴァプールと、レアル・マドリードが対戦する。
本記事では、リヴァプールvsレアル・マドリードのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
リヴァプールvsレアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のリヴァプールvsレアル・マドリードは、リヴァプールのホーム「アンフィールド」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
- 日程：2025年11月5日(水)5:00キックオフ／日本時間
- カード：リヴァプール vs レアル・マドリード
- 会場：アンフィールド
リヴァプールvsレアル・マドリードの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、リヴァプールvsレアル・マドリードの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Leminoプレミアム』でディレイ配信がある。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
|WOWOWプライム
|Leminoプレミアム
(6日0:00-)
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。
『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|CL・EL 2025-26シーズンパス
(2025/11/7まで販売延長中)
|17,500円／月額換算2,188円
※2025年11月～2026年6月で算出
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・リーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり
「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信
Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。
また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。