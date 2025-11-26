このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoリヴァプール
Anfield
team-logoPSVアイントホーフェン
リヴァプールvsPSVはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【11月27日】リヴァプールvsPSVのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第5節

【遠藤航出場予定】11月27日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第5節、リヴァプール対PSVアイントホーフェンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月27日(木)に開催。遠藤航の所属するリヴァプールと、PSVアイントホーフェンが対戦する。

本記事では、リヴァプールvsPSVのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

リヴァプールvsPSVの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のリヴァプールvsPSVアイントホーフェンは、リヴァプールのホーム「アンフィールド」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
  • 日程：2025年11月27日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：リヴァプール vs PSVアイントホーフェン
  • 会場：アンフィールド

リヴァプールvsPSVの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、リヴァプールvsPSVの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

リヴァプールvsPSV チーム情報

リヴァプール vs PSVアイントホーフェン 予想スタメン

リヴァプールHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestPSV
1
アリソン・ベッカー
2
ジョセフ・ゴメス
5
イブラヒマ・コナテ
4
フィルジル・ファン・ダイク
6
ミロシュ・ケルケズ
8
ドミニク・ソボスライ
38
ライアン・フラーフェンベルフ
11
モハメド・サラー
17
カーティス・ジョーンズ
18
コーディ・ガクポ
22
ウーゴ・エキティケ
32
マチェイ・コバール
22
イェルディ・スコーテン
3
ヤレク・ガシオロフスキ
2
アナス・サラー＝エディン
8
セルジーニョ・デスト
5
イヴァン・ペリシッチ
27
デニス・マン
34
イスマエル・サイバリ
23
ヨエイ・フェールマン
17
マウロ・ジュニア
20
フース・ティル

4-2-3-1

PSVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ピーター・ボス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

LIV
-直近成績

ゴールを許す
3/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
0/5

PSV
-直近成績

ゴールを許す
15/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

LIV

直近の 5 試合

PSV

4

勝利

0

引分け

1

Win

12

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

0