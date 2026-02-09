プレミア王者リヴァプール、来季CL出場権逃す？OBキャラガーが指摘「かなり長く厳しい道のりが待っている」

元リヴァプールのジェイミー・キャラガー氏は、古巣が来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権を逃す可能性があると語った。

昨シーズンのプレミアリーグを制したリヴァプールだが、今シーズンは厳しい戦いに。昨夏に高額な移籍金を支払って多くの戦力を獲得したが、そのほとんどがここまで期待に応えられず、リーグ戦4連敗を喫したりと、優勝争いから大きく後れを取る。

来シーズンのCL出場権を得られるトップ4確保のためにも8日のホームでのマンチェスター・シティ戦は絶対に落とせなかったリヴァプールだが、ドミニク・ソボスライの先制点もむなしく、終盤に2得点を許して1-2で逆転負けを喫した。

この結果、リヴァプールは6位に沈み、4位マンチェスター・ユナイテッドとの勝ち点差が5に広がった。これを受け、クラブOBのキャラガー氏はイギリス『スカイスポーツ』で古巣がCL出場権を逃す可能性について語った。

「（リヴァプールがトップ4もしくはトップ5に入る可能性について問われ）ノー、今の段階でそうできるとは思わない。彼らは調子を大きく上げる必要がある。そして、彼らより上にいるチームは絶好調だ」

「（マンチェスター・C戦の敗戦は）手痛い結果だ。リーグ戦の状況を見みたとき、リヴァプールがチャンピオンズリーグ出場圏のトップ5（イングランド勢が追加でCL出場権を獲得した場合）に入るには、かなり厳しい道のりだ。今、大きな差がある。その差を詰めることは可能だが、シーズンを救うためには、2つのカップ戦で結果を出さないといけない」

また、キャラガー氏は今シーズンのリヴァプールの問題についても指摘した。

「リヴァプールの今シーズンは、主力から信じられないようなミスが多すぎる。ボーンマス戦でのファン・ダイク、マンチェスター・C戦でのアリソン。あのレベルのGKがPKにつながる判断をするなんて信じられない。それに、今のまま、前線4枚で行ったり来たりの試合展開を続けるのならチャンピオンズリーグ出場圏に入れるとは思えない」

「しかし、アルネ・スロットが何をしようとも、このスカッドとチームの構成自体が上手くいっていない。安定感がなく、主導権を握れているように見えない。リヴァプールがチャンピオンズリーグ出場権を掴むまでには、長い道のりが待っている」