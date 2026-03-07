フラーフェンベルフがリヴァプールと新契約締結「本当に誇りに思う」

リヴァプールのオランダ代表MFライアン・フラーフェンベルフが長期契約を締結した。契約は2029年まで。

フラーフェンベルフは2023年にリヴァプールから加入すると、主力選手に定着。23歳の彼はこれまで123試合に出場し、8ゴールを記録し、2024年カラバオカップ優勝と、昨季のプレミアリーグ優勝に貢献した。

新契約にサインしたフラーフェンベルフは「本当に最高の気分」と話し、こう続ける。

「このようなビッグクラブで契約を延長できたことを本当に誇りに思う。だから、これから何年もここにいられることを本当に嬉しく思っている。クラブ、そして監督からの信頼を肌で感じたし、決断は簡単だった。家族もここで幸せに暮らしている。もう3年近くここにいるので、もう全てを知っている。ここにいられて本当に嬉しい」

さらに、フラーフェンベルフは「短期的には、シーズンを可能な限り良い形で終えること。そして長期的には、リヴァプールでもっと多くのトロフィーを獲得することだ」と目標を口にした。

「サポーターの皆さんには本当に感謝している。彼らがいなければ、今の私たちは存在しなかったでしょう。将来的には、もっとたくさんのトロフィーをサポーターの皆さんに贈りたい。ぜひ実現させたい」