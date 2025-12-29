バルセロナ、レヴァンドフスキ退団に備えてユヴェントスFWヴラホヴィッチ獲得に動く…スペイン紙報道

バルセロナがユヴェントスのセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホヴィッチ（25）の獲得に動いていることが明らかとなった。スペイン『マルカ』が報じている。

バルセロナは現在、必要不可欠なストライカーとなったFWフェラン・トーレス、代わりにベンチスタートが増えているFWロベルト・レヴァンドフスキと2人のセンターフォワードを抱えている。現在37歳のレヴァンドフスキは今季限りで退団の可能性があり、その穴を埋めることも想定して、ヴラホヴィッチ獲得に動き出しているようだ。

2022年に移籍金8000万ユーロでフィオレンティーナからユヴェントスに加入したヴラホヴィッチは、ユヴェントスと2026年まで契約を結んでいるが、延長交渉が頓挫したとみられている。バルセロナはこの状況を“チャンス”と捉えており、来夏フリーで引き入れる、もしくはこの冬に少しの移籍金を支払って獲得することを狙っている様子だ。

なおセリエAを代表するストライカーのヴラホヴィッチだが、今季は低調。スタメンだけでなくベンチスタートとなることもあり、セリエA17試合で3得点、チャンピオンズリーグ6試合で3得点を決めるにとどまっている。だがバルセロナはそのポテンシャルを信じて、獲得候補にしたとみられる。