DFBポカール
team-logoレヴァークーゼン
BayArena
team-logoザンクト・パウリ
Yuta Tokuma

【2月4日】レヴァークーゼンvsザンクトパウリのテレビ放送・ネット配信予定｜DFBポカール 準々決勝

【藤田譲瑠チマ・安藤智哉出場予定】DFBポカール2025-26 準々決勝、レヴァークーゼン対ザンクトパウリのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年2月4日(水)に行われる2025-26シーズンのDFBポカール準々決勝で、レヴァークーゼンと、藤田譲瑠チマ・安藤智哉が所属するザンクトパウリが対戦する。

本記事では、レヴァークーゼンvsザンクトパウリの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

レヴァークーゼンvsザンクトパウリ｜試合日程・キックオフ時間

レヴァークーゼンvsザンクトパウリは、日本時間2月4日(水)にレヴァークーゼンのホーム、バイ・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26 DFBポカール 準々決勝
  • 日時：2026年2月4日(水) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：レヴァークーゼン vs ザンクトパウリ
  • 会場：バイ・アレーナ

レヴァークーゼンvsザンクトパウリ｜放送・配信予定

DFBポカール準々決勝のレヴァークーゼンvsザンクトパウリは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

レヴァークーゼンvsザンクトパウリのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのDFBポカールは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai new plan

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得今すぐチェック

レヴァークーゼンvsザンクトパウリ チーム情報

レヴァークーゼン vs ザンクト・パウリ 予想スタメン

レヴァークーゼンHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-3

Home team crestFCP
28
ヤニス・ブラスウィッチ
12
エドモンド・タプソバ
4
ジャレル・クアンサー
5
ロイク・バデ
19
エルンスト・ポク
25
エセキエル・パラシオス
21
ルーカス・バスケス
24
アレイクス・ガルシア
10
マリク・ティルマン
20
アレハンドロ・グリマルド
14
パトリック・シック
1
ベン・アレクサンダー・ヴォール
15
安藤智哉
8
エリック・スミス
3
カロル・メッツ
11
アルカディウシュ・ピルカ
6
ジェイムズ・サンズ
20
マティアス・ラスムーセン
2
マノリス・サリアカス
10
ダネル・シナニ
26
リッキー＝ジェイド・ジョーンズ
16
藤田譲瑠チマ

3-4-3

FCPAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • カスパー・ヒュルマンド

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アレクサンダー・ブレッシン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

B04
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

FCP
-直近成績

ゴールを許す
5/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

B04

直近の 5 試合

FCP

3

勝利

2

引分け

0

勝利

9

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

