チャンピオンズ リーグ
team-logoレヴァークーゼン
BayArena
team-logoオリンピアコス
Yuta Tokuma

【2月25日】レヴァークーゼンvsオリンピアコスのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ2ndレグ

【欧州CL 放送予定】2月25日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ、レヴァークーゼン対オリンピアコスの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグが日本時間2月25日(水)に開催。レヴァークーゼンとオリンピアコスが対戦する。

本記事では、レヴァークーゼンvsオリンピアコスのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

レヴァークーゼンvsオリンピアコスの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグのレヴァークーゼンvsオリンピアコスは、レヴァークーゼンのホーム「バイ・アレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ2ndレグ
  • 日程：2026年2月25日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：レヴァークーゼン vs オリンピアコス
  • 会場：バイ・アレーナ

レヴァークーゼンvsオリンピアコスの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、レヴァークーゼンvsオリンピアコスの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

レヴァークーゼンvsオリンピアコス チーム情報

レヴァークーゼン vs オリンピアコス 予想スタメン

レヴァークーゼンHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestOLY
28
ヤニス・ブラスウィッチ
12
エドモンド・タプソバ
8
ロベルト・アンドリッヒ
4
ジャレル・クアンサー
19
エルンスト・ポク
30
イブラヒム・マザ
25
エセキエル・パラシオス
21
ルーカス・バスケス
20
アレハンドロ・グリマルド
24
アレイクス・ガルシア
14
パトリック・シック
88
コンスタンティノス・ツォラキス
23
ロディネイ
45
パナギオティス・レッソス
3
フランシスコオルテガ
5
ロレンツォ・ピロラ
56
ダニエル・ポデンス
10
ジェルソン・マルティンス
32
サンティアゴヘッツェ
99
メフディ・タレミ
96
C. Mouzakitis
9
アユーブ・エル・カービ

4-2-3-1

OLYAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • カスパー・ヒュルマンド

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ホセ・ルイス・メンディリバル

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

B04
-直近成績

ゴールを許す
10/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

OLY
-直近成績

ゴールを許す
5/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
0/5

両チームの対戦成績

B04

直近の 4 試合

OLY

2

勝利

0

引分け

2

勝利

6

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
1/4
両チームが得点
1/4

0