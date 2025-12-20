このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ラ・リーガ
team-logoレバンテ
Estadio Ciudad de Valencia
team-logoレアル・ソシエダ
Yuta Tokuma

【12月21日】レバンテvsレアル・ソシエダのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第17節

【久保建英出場予定】ラ・リーガ2025-26第17節、レバンテ対レアル・ソシエダのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのラ・リーガは、12月21日(日)に第17節が開催され、レバンテと、久保建英が所属するレアル・ソシエダが対戦する。

本記事では、レバンテvsレアル・ソシエダの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

レバンテvsレアル・ソシエダの試合日程・キックオフ時間

レバンテvsレアル・ソシエダは、日本時間2025年12月21日(日)にレバンテのホーム、エスタディオ・シウダ・デ・バレンシアで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2025-26 第17節
  • 日時：2025年12月21日(日) 0:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：レバンテ vs レアル・ソシエダ
  • 会場：エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

レバンテvsレアル・ソシエダの放送・配信予定

U-NEXT
DMM×DAZNホーダイ
DAZN
レバンテvsレアル・ソシエダのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】

u-next-soccer-pack-2025 japaneseU-NEXT

2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

【DMM×DAZNホーダイ】

dmm dazn hodai new plan

DAZNでラ・リーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

レバンテvsレアル・ソシエダ チーム情報

レバンテ vs レアル・ソシエダ 予想スタメン

レバンテHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-1-4-1

Home team crestRSO
1
パブロ・クナト
22
ジェレミ・トリアン
14
J. Cabello
23
マヌエル・サンチェス
3
アラン・マットゥーロ
12
ウナイ・ベンセドール
16
ケルビン・アリアーガ
7
ロジェール・ブルゲ
24
C. Alvarez
21
Etta Eyong
9
イヴァン・ロメロ
1
アレックス・レミーロ
6
アリツ・エルストンド
31
J. Martin
5
イゴール・スベルディア
17
セルヒオゴメス
4
J. Gorrotxategi
18
カルロス・ソレール
7
A. Barrenetxea
14
久保建英
23
ブライス・メンデス
11
ゴンサロ・ゲデス

4-1-4-1

RSOAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルバロデルモラル

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • I. Ansotegui

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

LEV
-直近成績

ゴールを許す
1/6
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
0/5

RSO
-直近成績

ゴールを許す
7/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

LEV

直近の 5 試合

RSO

2

勝利

1

Draw

2

勝利

5

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表

0