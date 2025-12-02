このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
DFBポカール
team-logoRBライプツィヒ
Red Bull Arena Leipzig
team-logoマクデブルク
Yuta Tokuma

【12月3日】RBライプツィヒvsマクデブルクのテレビ放送・ネット配信予定｜DFBポカール ラウンド16

【オナイウ阿道出場予定】DFBポカール2025-26 ラウンド16、RBライプツィヒ対マクデブルクのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年12月3日(水)に行われる2025-26シーズンのDFBポカール ラウンド16で、RBライプツィヒと、オナイウ阿道の所属するマクデブルクが対戦する。

本記事では、RBライプツィヒvsマクデブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

RBライプツィヒvsマクデブルク｜試合日程・キックオフ時間

RBライプツィヒvsマクデブルクは、日本時間12月3日(水)にライプツィヒのホーム、レッドブル・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26 DFBポカール ラウンド16
  • 日時：2025年12月3日(水) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：RBライプツィヒ vs マクデブルク
  • 会場：レッドブル・アレーナ

RBライプツィヒvsマクデブルク｜放送・配信予定

DFBポカール ラウンド16のRBライプツィヒvsマクデブルクは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

RBライプツィヒvsマクデブルクのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのDFBポカールは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

RBライプツィヒvsマクデブルク チーム情報

RBライプツィヒ vs マクデブルク 予想スタメン

RBライプツィヒHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-3-3

Home team crestFCM
26
マールテン・ファンデヴォルト
22
ダヴィド・ラウム
19
コスタ・ネデリコヴィッチ
4
ヴィリ・オルバン
23
カステッロ・ルケバ
6
エゼキエル・バンズジ
13
ニコラス・サイヴァルト
14
クリストフ・バウムガルトナー
11
コンラッド・ハーダー
7
アントニオ・ヌサ
49
ヤン・ディオマンデ
1
ドミニク・ライマン
5
トビアスミューラー
16
マーカス・マティーゼン
19
ルバンボ・ムソンダ
27
フィリップ・ハーチャー
8
L. Ulrich
25
シラス・グナカ
21
F. Michel
17
アレクサンダーノレンバーガー
23
B. Atik
22
マテウシュ・ジュコフスキー

4-3-3

FCMAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オーレ・ヴェルナー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • P. Sander

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

RBL
-直近成績

ゴールを許す
10/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

FCM
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

RBL

直近の 5 試合

FCM

3

勝利

1

Draw

1

Win

13

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

0