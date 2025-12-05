このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logoRBライプツィヒ
Red Bull Arena Leipzig
team-logoフランクフルト
Yuta Tokuma

【12月7日】RBライプツィヒvsフランクフルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第13節

【堂安律出場予定】2025-26ブンデスリーガ第13節、RBライプツィヒ対アイントラハト・フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第13節が日本時間2025年12月7日(日)に開催され、RBライプツィヒと、堂安律の所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。

本記事では、ライプツィヒvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ライプツィヒvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

ライプツィヒvsフランクフルトは、日本時間12月7日(日)にライプツィヒのホーム、レッドブル・アレーナ・ライプツィヒで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第13節
  • 日時：2025年12月7日(日) 2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：RBライプツィヒ vs アイントラハト・フランクフルト
  • 会場：レッドブル・アレーナ・ライプツィヒ

ライプツィヒvsフランクフルト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第13節のライプツィヒvsフランクフルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ライプツィヒvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

ライプツィヒvsフランクフルト チーム情報

RBライプツィヒ vs フランクフルト 予想スタメン

RBライプツィヒHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSGE
1
ペーテル・グラーチ
23
カステッロ・ルケバ
16
ルーカス・クロスターマン
22
ダヴィド・ラウム
4
ヴィリ・オルバン
14
クリストフ・バウムガルトナー
24
ザヴェル・シュラーガー
13
ニコラス・サイヴァルト
49
ヤン・ディオマンデ
11
コンラッド・ハーダー
7
アントニオ・ヌサ
23
ミヒャエル・ツェッテラー
21
ナサニエル・ブラウン
3
アルトゥール・テアトル
13
ラスムス・クリステンセン
4
ロビン・コッホ
19
ジャン＝マテオ・バホヤ
15
エリス・スキリ
27
マリオ・ゲッツェ
8
ファレス・チャイビ
20
堂安律
7
アンスガー・クナウフ

4-2-3-1

SGEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オーレ・ヴェルナー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディノ・トップメラー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

RBL
-直近成績

ゴールを許す
9/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

RBL

直近の 5 試合

SGE

2

勝利

1

Draw

2

勝利

7

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

順位表

