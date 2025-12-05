2025-26シーズンのブンデスリーガ第13節が日本時間2025年12月7日(日)に開催され、RBライプツィヒと、堂安律の所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。

本記事では、ライプツィヒvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ライプツィヒvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

ライプツィヒvsフランクフルトは、日本時間12月7日(日)にライプツィヒのホーム、レッドブル・アレーナ・ライプツィヒで開催される。

大会：2025-26ブンデスリーガ 第13節

日時：2025年12月7日(日) 2:30キックオフ／日本時間

対戦：RBライプツィヒ vs アイントラハト・フランクフルト

会場：レッドブル・アレーナ・ライプツィヒ

ライプツィヒvsフランクフルト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第13節のライプツィヒvsフランクフルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ライプツィヒvsフランクフルト チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表