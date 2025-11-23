ロジャーズ2発でアストン・ヴィラが逆転勝ち！田中碧が途中出場＆途中交代のリーズはホームで逆転負け

現地時間23日、イングランド・プレミアリーグは第12節が行われ、田中碧の所属するリーズはホームのエランド・ロードにアストン・ヴィラを迎えた。

前節出場機会のなかった田中は、この日もベンチからのスタート。アンパドゥがアンカーでロングスタッフとシュタッハが中盤を組み、トップにはヌメチャが起用された。

すると試合は早々に動く。8分、ペナルティーエリア右からのFKをロングスタッフが蹴ると、ゴール前で浮き上がったボールをGKエミリアーノ・マルティネスとシュタッハが競り合う。このこぼれ球をコンサがクリアしようとするも、目の前にいたヌメチャに当たってゴールに入り、ホームのリーズが先制した。

先制したリーズだが、アクシデントが発生。マルティネスと競った際に背中から落ちたシュタッハが背中を痛め、23分に田中との負傷交代を余儀なくされた。

田中が入った後もリーズのペースで試合が進み、39分には左CKのこぼれ球をアーロンソンがボレーで押し込む。しかし、これはGKマルティネスがさすがの反応でキャッチした。

アディショナルタイムにはルーズボールに反応しスライディングした田中がカマラと接触。田中はボールに行っていたことをアピールしたが、イエローカードを提示された。

後半、1点を追うアストン・ヴィラはディーニュとブエンディアを下げてマレンとマートセンを投入。するとこの交代策が早くも功を奏する。

48分、右サイドを抜けたキャッシュが戻したボールをペナルティーエリア右で受けたマレンが折り返すと、ニアサイドのロジャーズが左足のつま先でコースを変えて流し込み、アストン・ヴィラが試合を振り出しに戻した。

追いついたアストン・ヴィラは勢いづき、リーズゴールへと迫る。68分にはマッギンとワトキンスを下げてサンチョとバークリーを投入したアストン・ヴィラに対し、リーズは71分、田中とヌメチャに代えてカルバート＝ルーウィンとダニエル・ジェームズを投入。途中出場で途中交代となった田中は納得のいかない表情だったが、ファルケ監督は下がる田中を引き寄せて交代の理由を耳元で説明していた。

迎えた75分、ペナルティーエリア手前からのFKをロジャーズが狙うと、無回転気味のキックが壁を超えて落ち、アストン・ヴィラが逆転に成功する。

直後の77分、ロングパスに抜け出したジェームズがエリｱ内右から折り返すと、ゴール前のカルバート＝ルーウィンが押し込みリーズがあっという間に同点に追いついたかに思われたが、VARの結果、カルバート＝ルーウィンのハンドを取られてゴール取り消しとなった。

1点を追うリーズは80分、オカフォーとアーロンソンを下げてニョントとピルーを投入し勝負に出る。88分には右サイドからのFKをストライクが頭で叩きつける。しかし、GKマルティネスが驚異的な反応ではじき出した。

アディショナルタイムの6分間はリーズの猛攻が目立ったものの、好守を連発するエミリアーノ・マルティネスを破ることができず。逃げ切ったアストン・ヴィラが逆転勝ちで公式戦3連勝を飾った。

■試合結果

リーズ 1-2 アストン・ヴィラ

■得点者

リーズ：ヌメチャ（8分）

アストン・ヴィラ：ロジャーズ（48分、75分）