田中碧が途中出場のリーズ、エースの6試合連続弾でサンダーランドとドロ―…4連敗から5試合負けなし

プレミアリーグは28日に第18節が行われ、サンダーランドとリーズが対戦した。

大躍進でここまで7位につけるサンダーランドと、4連敗から4試合負けなし（2勝2分け）と復調して16位につけるリーズ。昇格組の2クラブがスタジアム・オブ・ライトで激突した。サンダーランドではジャカやブロビーが先発した一方で、リーズでは田中碧が2試合連続のベンチスタートとなっている。

開始1分でアディングラがシュートまで持ち込むなどサンダーランドが良い入りを見せ、ボール保持を狙うリーズは10分にワンタッチパスの連続からシュタッハが枠内シュートを放つと、14分にセットプレーからオカフォーに決定機が訪れた。互いにチャンスを作るほか、ピッチ上の至る所で選手同士が交錯するシーンも増えるなど、激しい立ち上がりとなる。

すると28分、試合が動く。ロングスローは跳ね返されたが、ボールをカットしたジャカがそのままラストパス。ボックス内フリーになったアディングラがシュートを突き刺した。今季ホーム無敗のサンダーランドが大きなリードを手にしている。

失点したリーズは31分、相手との接触で痛めていたロドンが負傷交代に。ファルケ監督は田中碧をピッチに送り出す。34分にはその田中碧のパスからチャンスを作り、39分にはカルバート＝ルーウィンの見事なポストプレーからアーロンソンが決定機を迎えたが、GKルーフスのファインセーブに阻まれた。一方のサンダーランドも、アディショナルタイムにブロビーのシュートがバーに直撃。前半はホームチームが1点リードで折り返す。

ビハインドを背負って後半に入ったリーズだったが、開始早々に追いつくことに成功。48分、自陣最後尾から丁寧なビルドアップで右サイドに展開すると、最後はアーロンソンのクロスをカルヴァート＝ルーウィンが流し込んだ。絶好調のエースの6試合連続ゴールで試合を振り出しに戻す。

一気に流れを掴んだリーズはその後もゴールに迫り、59分にも田中碧にチャンスが訪れたが、滑り込みながら放ったシュートは枠の左へ。67分、74分のアンパドゥのミドルなど、主導権を握って勢いよくチャンスを作った。

終盤は両チームともにゴールを目指してさらに白熱の展開となったが、決勝点は最後まで生まれず。1-1のドロー決着となった。サンダーランドは2試合連続ドローで勝ち点28に、リーズは4連敗から5試合負けなしで勝ち点20となっている。