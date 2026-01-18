バルセロナ指揮官、去就注目ラッシュフォードの姿勢を称賛 「私が非常に評価しているのは…」

バルセロナを率いるハンジ・フリック監督は、マーカス・ラッシュフォードが見せる「クラブへの愛着」を若手選手たちが習うべき模範として称賛した。『ESPN』が伝えた。

今週、バルセロナに激震が走った。チアゴ・アルカンタラやペドリとも比較されるドロ・フェルナンデスが、600万ユーロ（約11億円）の契約解除条項を発動し、1月に退団する意向をクラブに伝えたのだ。その結果、現在パリ・サンジェルマンやマンチェスター・シティといったメガクラブが獲得に乗り出している。

今季、フェルナンデスをトップチームに引き上げたフリック監督は、土曜日の記者会見で「バルサでプレーしたいなら、心から100%でなければならない。これが皆に言いたいことだ。100%。このクラブのカラーのために生きなければならない。それ以外は望まない」と語り、クラブへの忠誠心を強調した。

若手の流出に厳しい言葉を並べたフリック監督だが、現在レンタルでプレーしているラッシュフォードの話題になると、その姿勢を高く評価した。今夏の完全移籍の可能性については、スポーツディレクターを務めるデコ氏の仕事だとしつつも、同選手のメンタリティを次のように称えている。

「マーカスのパフォーマンスは今のところ本当に良い。もちろん、マーカスというトップレベルの選手がいるが、我々の状況もある。そして、彼について私が非常に評価しているのは（ここにいたいという願望だ）。これがラ・マシアの若い選手たちに言いたいことだ。我々はバルサであり、世界最高のチームの一つだ。我々は彼らと共に成長し、世界最高の選手たちとトレーニングする機会、そしてサポートと信頼を与えている」