Yuta Tokuma

京都サンガF.C. 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場する京都サンガF.C.の2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場する京都サンガF.C. の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

本記事では、J1百年構想リーグに出場する京都サンガF.C. の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

京都サンガF.C. ｜最新試合予定・放送局

京都サンガF.C. 対 ヴィッセル神戸
KBS京都
清水エスパルス 対 京都サンガF.C.
テレビ静岡
京都サンガF.C. 対 アビスパ福岡
サンフレッチェ広島 対 京都サンガF.C.
京都サンガF.C. ｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1太田　岳志
GK21圍　謙太朗
GK36ファンティーニ　燦
GK94村上　昌謙福岡／新加入
DF2福田　心之助
DF3麻田　将吾
DF5アピアタウィア　久
DF15永田　倖大
DF22須貝　英大
DF30飯田　陸斗
DF33山本　楓大
DF34エンリケ　トレヴィザンFC東京／新加入
DF40石田　侑資いわき／新加入
DF50鈴木　義宜
MF6ジョアン　ペドロヴィトーリア／完全移籍
MF7奥川　雅也
MF8米本　拓司
MF10福岡　慎平
MF16平岡　大陽湘南／新加入
MF18松田　天馬
MF25尹　星俊
MF32齊藤　未月神戸／完全移籍
MF39平戸　太貴
MF44佐藤　響
MF48中野　瑠馬
MF77新井　晴樹鳥栖／新加入
MF88グスタボ　バヘット
MF99本田　風智鳥栖／期限付き移籍
FW9ラファエル　エリアス
FW11マルコ　トゥーリオ
FW17アレックス　ソウザトゥラン・トヴズIK(アゼルバイジャン)／新加入
FW29酒井　滉生京都U-18／トップ昇格
FW93長沢　駿

京都サンガF.C. 戦のおすすめ視聴方法

京都サンガF.C. が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

