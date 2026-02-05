明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場する京都サンガF.C. の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

京都サンガF.C. ｜最新試合予定・放送局

京都サンガF.C. ｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos 背番号 選手名 備考 GK 1 太田 岳志 GK 21 圍 謙太朗 GK 36 ファンティーニ 燦 GK 94 村上 昌謙 福岡／新加入 DF 2 福田 心之助 DF 3 麻田 将吾 DF 5 アピアタウィア 久 DF 15 永田 倖大 DF 22 須貝 英大 DF 30 飯田 陸斗 DF 33 山本 楓大 DF 34 エンリケ トレヴィザン FC東京／新加入 DF 40 石田 侑資 いわき／新加入 DF 50 鈴木 義宜 MF 6 ジョアン ペドロ ヴィトーリア／完全移籍 MF 7 奥川 雅也 MF 8 米本 拓司 MF 10 福岡 慎平 MF 16 平岡 大陽 湘南／新加入 MF 18 松田 天馬 MF 25 尹 星俊 MF 32 齊藤 未月 神戸／完全移籍 MF 39 平戸 太貴 MF 44 佐藤 響 MF 48 中野 瑠馬 MF 77 新井 晴樹 鳥栖／新加入 MF 88 グスタボ バヘット MF 99 本田 風智 鳥栖／期限付き移籍 FW 9 ラファエル エリアス FW 11 マルコ トゥーリオ FW 17 アレックス ソウザ トゥラン・トヴズIK(アゼルバイジャン)／新加入 FW 29 酒井 滉生 京都U-18／トップ昇格 FW 93 長沢 駿

京都サンガF.C. 戦のおすすめ視聴方法

京都サンガF.C. が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可