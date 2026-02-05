明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場する京都サンガF.C. の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
京都サンガF.C. ｜最新試合予定・放送局
京都サンガF.C. ｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|太田 岳志
|GK
|21
|圍 謙太朗
|GK
|36
|ファンティーニ 燦
|GK
|94
|村上 昌謙
|福岡／新加入
|DF
|2
|福田 心之助
|DF
|3
|麻田 将吾
|DF
|5
|アピアタウィア 久
|DF
|15
|永田 倖大
|DF
|22
|須貝 英大
|DF
|30
|飯田 陸斗
|DF
|33
|山本 楓大
|DF
|34
|エンリケ トレヴィザン
|FC東京／新加入
|DF
|40
|石田 侑資
|いわき／新加入
|DF
|50
|鈴木 義宜
|MF
|6
|ジョアン ペドロ
|ヴィトーリア／完全移籍
|MF
|7
|奥川 雅也
|MF
|8
|米本 拓司
|MF
|10
|福岡 慎平
|MF
|16
|平岡 大陽
|湘南／新加入
|MF
|18
|松田 天馬
|MF
|25
|尹 星俊
|MF
|32
|齊藤 未月
|神戸／完全移籍
|MF
|39
|平戸 太貴
|MF
|44
|佐藤 響
|MF
|48
|中野 瑠馬
|MF
|77
|新井 晴樹
|鳥栖／新加入
|MF
|88
|グスタボ バヘット
|MF
|99
|本田 風智
|鳥栖／期限付き移籍
|FW
|9
|ラファエル エリアス
|FW
|11
|マルコ トゥーリオ
|FW
|17
|アレックス ソウザ
|トゥラン・トヴズIK(アゼルバイジャン)／新加入
|FW
|29
|酒井 滉生
|京都U-18／トップ昇格
|FW
|93
|長沢 駿
京都サンガF.C. 戦のおすすめ視聴方法
京都サンガF.C. が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
