「帰属意識をここで得られた」京都がパトリック・ウィリアムとレオ・ゴメスの契約満了発表

京都サンガFCはDFパトリック・ウィリアムとMFレオ・ゴメスの契約満了を発表した。

パトリック・ウィリアムは2025年に京都へ加入。リーグ戦17試合に出場し、カップ戦2試合にも出場した。契約満了が決まり、以下のように感謝を述べた。

「京都のファン・サポーターの皆さんへ。初めて京都の街に一歩足を踏み入れた瞬間から何か特別な物を感じていました。京都の街が特別なエネルギーで私を迎えてくれたおかげで、ここが自分の居場所だと感じるようになりました。それは単に私がここ京都でプレーしたという理由だけではありません。心の安らぎと尊敬、そして私もこの街の一員だという帰属意識をここで得られたからです」

「クラブに在籍していた間、皆さんから受けた愛情は言葉では表しきれないほど大きなものでした。それは勝利の時だけに向けられるものではない、心からの応援でした。勝った時には共に喜び、苦しい時こそ決して背を向けることなく、常に私を信じ続けてくれた皆さん一人一人の想いを強く感じていました。その静かで敬意に満ちた誠実な姿はとても貴重で、私達選手がそう簡単に出会えるものではありません」

「皆さんは団結すること、諦めないこと、そしてクラブを愛することの本当の意味を私に教えてくれました。一つ一つの拍手、声援、そして仕草のすべてがこれからも私の心に深く刻まれ続けます。京都は私が訪れた一つの街でも単に所属したクラブでもありません。京都はこれから先もずっと私の心の中に生き続ける場所です。ここで過ごしたすべての時間、そして共に歩んでくれたすべてのファン・サポーターの皆さんに心から感謝しています。最大の敬意と感謝を込めて。本当にありがとうございました」

一方、レオ・ゴメスは6月にジュビロ磐田から京都へ加入。半年間プレーし、リーグ戦11試合に出場。契約満了に際して「京都サンガF.C.のファン・サポーターの皆さん、6ヶ月の在籍中、本当に沢山の応援をありがとうございました」とコメントしている。