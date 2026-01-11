バーミンガム・シティを率いるクリス・デイヴィス監督が、日本代表FW古橋亨梧を称賛した。

バーミンガムは10日、FAカップ3回戦で4部相当のケンブリッジ・ユナイテッドと対戦。31分に先制したチームは42分、敵陣でプレスをかけてボール奪取した古橋が一気にゴール前まで独走。そのまま冷静フィニッシュで追加点を記録した。その後、加点したバーミンガムは終盤に2点を返されるも、そのまま3-2で快勝し、4回戦へ進出した。

昨夏にバーミンガム入りした古橋は、これが今季公式戦2ゴール目に。地元メディア『Birmingham Live』が伝えたところによれば、デイヴィス監督は試合後、古橋について「今夜の彼は本当に素晴らしかった。2点目はキョウゴのおかげ。彼はボール奪取から見事なタッチを見せて、自力でゴールを決めてみせた」と称賛。リーグ戦では23試合無得点となっている古橋の今後の爆発に期待した。

「彼自身だけではなく、チームメイトやファン、スタッフの全員が彼の活躍を喜んでいる。彼にとって大きな意味のあるゴールだった」

「キョウゴにとって重要なのは、ゴールと自信を持つことだ。あのゴールから多くのものを得るだろう。ファンも彼を応援している。彼はハードワークできるし、スピードもあり、チャンスを仕留めることができる。よりコンスタントにチャンスを活かしてくれればいいね。我々は全面的に彼をサポートするよ」