J2 リーグ
team-logoロアッソ熊本
team-logoヴァンフォーレ甲府
Yuta Tokuma

【11月29日】ロアッソ熊本vsヴァンフォーレ甲府の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第38節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第38節、ロアッソ熊本対ヴァンフォーレ甲府のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月29日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第38節で、ロアッソ熊本とヴァンフォーレ甲府が対戦する。

本記事では、ロアッソ熊本vsヴァンフォーレ甲府の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ロアッソ熊本vsヴァンフォーレ甲府｜試合日程・キックオフ時間

ロアッソ熊本vsヴァンフォーレ甲府は、11月29日(土)に熊本のホーム、えがお健康スタジアムで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第38節
  • 日時：2025年11月29日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：ロアッソ熊本 vs ヴァンフォーレ甲府
  • 会場：えがお健康スタジアム

ロアッソ熊本vsヴァンフォーレ甲府｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第38節のロアッソ熊本vsヴァンフォーレ甲府は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ロアッソ熊本vsヴァンフォーレ甲府のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ロアッソ熊本vsヴァンフォーレ甲府 チーム情報

ロアッソ熊本 vs ヴァンフォーレ甲府 スタメン

ロアッソ熊本Home team crest

3-4-3

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestVEK
23
佐藤友哉
25
小林慶太
4
袴田裕太郎
24
李泰河
17
藤井皓也
21
豊田歩
6
岩下航
8
上村周平
14
塩浜遼
28
神代慶人
16
松岡瑠夢
1
河田晃兵
21
レナチーニョ
3
孫大河
5
一瀬大寿
7
荒木翔
14
田中雄大
10
鳥海芳樹
26
佐藤和弘
24
佐藤恵介
20
遠藤光
44
内藤大和

3-4-2-1

VEKAway team crest

ROK
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 大木武

VEK
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 大塚真司

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ROK
-直近成績

ゴールを許す
2/6
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
2/5

VEK
-直近成績

ゴールを許す
2/11
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

ROK

直近の 5 試合

VEK

2

勝利

2

引分け

1

Win

10

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表

