韓国代表はワールドカップでグループAに…開催国メキシコ、南アフリカ、欧州予選PO(D)と激突

韓国代表は、2026年ワールドカップのグループステージでグループAに所属することが決まった。

ワールドカップ・アジア3次予選をグループB首位で通過し、11大会連続12回目の本大会出場を決めた韓国代表。前回大会は12年ぶりにラウンド16進出を果たした同国だが、アメリカ、メキシコ、カナダの三カ国共催で行われる2026年大会では、これまでの最高成績である2002年大会の4位を上回る結果を目指すことになる。

韓国代表の現在のFIFAランキングは22位であり、本大会ではポット2に入ることが確定。そして現地時間5日に行われた抽選会で、グループAに所属することが決まっている。同グループに入ったのはメキシコ、南アフリカ、そして欧州予選プレーオフDの勝者となった。

最大のライバルと予想されるのが、9大会連続18回目の出場となるメキシコ（FIFAランキング：15位）。今大会は開催国枠で出場することもあり、グループステージの全試合を自国で戦うことになる。絶対的なホームアドバンテージを持つチーム相手に勝ち点を確保できるだろうか。

その他は南アフリカ（FIFAランキング：61位）、そして欧州予選プレーオフDの勝者と激突することに。ナイジェリアを抑えてアフリカ予選グループCを首位で通過した南アフリカはもちろん、デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランドの4チームで行われる欧州予選プレーオフDの勝者との対戦は、難しい戦いが予想される。

■2026年ワールドカップ・グループA

メキシコ（9大会連続18回目／15位）

南アフリカ（4大会ぶり4回目／61位）

韓国（11大会連続12回目／22位）

欧州予選プレーオフD