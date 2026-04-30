KONAMIサッカーゲームと『NARUTO-ナルト- 疾風伝』がコラボ！ナルトに扮したネイマールも登場

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、配信中のサッカーゲーム『eFootball(TM)』、『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』（以下、『ウイコレ』）、 『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』（以下、『Ｊクラ』）の3タイトルと『NARUTO-ナルト- 疾風伝』がコラボレーションすることを発表した。

「eFootball(TM)」シリーズ30周年を記念して行われる今回のコラボでは、各タイトルで限定のスペシャルキャンペーンを開催。4月30日からゲーム内でコラボしたキャンペーンを実施し、「うずまきナルト」とコラボしたネイマールや『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のキャラクターとコラボした特別な選手たちを獲得できる。

『ウイコレ』では、5月7日(木)から、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のキャラクターたちがコラボカードとして登場するほか、コラボを記念した特別な★5カード「マルセロ」のプレゼントや、ログインボーナス、コラボイベントなど、さまざまなキャンペーンを開催する。

『Ｊクラ』では、5月11日(月)から、ログインするだけで、選手カードの能力を強化できる「うずまきナルト（SENSE）」など、コラボ限定アイテムが日替わりで手に入るようだ。

また、本コラボを記念して、 『NARUTO-ナルト- 疾風伝』登場キャラクターとコラボしたネイマールやロベルト・レヴァンドフスキら、スター選手が登場する、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』コラボスペシャルトレーラーも公開されている。

なお、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とのコラボを記念して、「#イーフトやるってばよ キャンペーン」を『eFootball(TM)』公式Xにて開催中だ。

■プレゼント内容

・ネイマール選手 サイン入り額当て ：3名様

・AC ミラン所属選手（アレクシス サーレマーケルス選手、クリスティアン プリシッチ選手、

ルカ モドリッチ選手、ラファエル レオン選手）サイン入り額当て：4名様

・ロベルト レヴァンドフスキ選手 サイン入り額当て：1名様

・ピエール エメリク オーバメヤング選手 サイン入り額当て：1名様

・マルセロ選手 サイン入り額当て：1名様

期間：4月30日（木）19:00 ～ 5月14日（木）10：59