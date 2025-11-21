このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logoFCケルン
RheinEnergieSTADION
team-logoフランクフルト
GOAL

【11月23日】ケルンvsフランクフルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第11節

【堂安律出場予定】2025-26ブンデスリーガ第11節、ケルン対フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第11節が日本時間2025年11月23日(日)に開催され、ケルンと、堂安律が所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。

本記事では、ケルンvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ケルンvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

ケルンvsフランクフルトは、日本時間11月23日(日)にケルンのホーム、ラインエネルギーシュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第11節
  • 日時：2025年11月23日(日) 2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：FCケルン vs アイントラハト・フランクフルト
  • 会場：ラインエネルギーシュタディオン

ケルンvsフランクフルト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第11節のケルンvsフランクフルトは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
ABEMA
(無料中継)		プレミアム登録がおすすめ
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ケルンvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

【ABEMA】毎節注目の2試合を無料中継！

abema bundesliga 2025-26(C)AbemaTV,Inc.

「ABEMA（アベマ）」では、2025-26シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

ケルンvsフランクフルト チーム情報

FCケルン vs フランクフルト スタメン

FCケルンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSGE
1
C
マルヴィン・シュヴェーベ
2
ジョエル・シュミード
3
ドミニク・ハインツ
32
クリストファー・ルンド・ハンセン
28
セバスチャン・ソエラスセブロンセン
18
イサク・バーグマン・ヨハンネソン
8
デニス・フセインベーシック
6
エリック・マルテル
29
ヤン・ティールマン
16
ヤクブ・カミンスキー
9
ラフナール・アッシュ
23
ミヒャエル・ツェッテラー
3
アルトゥール・テアトル
4
C
ロビン・コッホ
34
ナムディ・コリンズ
21
ナサニエル・ブラウン
27
マリオ・ゲッツェ
7
アンスガー・クナウフ
18
マフムド・ダフード
8
ファレス・チャイビ
20
堂安律
9
ヨナタン・ブルカルト

4-2-3-1

SGEAway team crest

KOE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルーカス・クバスニオク

SGE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ディノ・トップメラー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

KOE
-直近成績

ゴールを許す
7/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
5/2
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

KOE

直近の 5 試合

SGE

3

勝利

2

引分け

0

勝利

8

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

順位表

