2025-26シーズンのブンデスリーガ第17節が日本時間2026年1月15日(木)に開催され、FCケルンと、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

本記事では、ケルンvsバイエルンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ケルンvsバイエルン｜試合日程・キックオフ時間

FCケルンvsバイエルン・ミュンヘンは、日本時間1月15日(木)にケルンのホーム、ラインエネルギーシュタディオンで開催される。

大会：2025-26ブンデスリーガ 第17節

日時：2026年1月15日(木) 4:30キックオフ／日本時間

対戦：FCケルン vs バイエルン・ミュンヘン

会場：ラインエネルギーシュタディオン

ケルンvsバイエルン｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第17節のケルンvsバイエルンは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ケルンvsバイエルン チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表