2023シーズンの明治安田生命J1リーグ第33節が2023年11月25日(土)に開催。ヴィッセル神戸と名古屋グランパスが対戦する。
▶【神戸vs名古屋】ドコモスポーツくじで最新試合のWINNERオッズをチェック！
同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。
神戸vs名古屋のWINNER予想オッズは？
■ホーム勝利［神戸］・アウェイ勝利［名古屋］
販売期限:2023/11/25(土)13:50
以下に続く
|神戸勝利オッズ
|予想スコア
|名古屋勝利オッズ
|5.4倍
|1-0
|7.8倍
|4.9倍
|2-0
|12.7倍
|4.5倍
|2-1
|7.2倍
|9.3倍
|3-0
|30.4倍
|7.9倍
|3-1
|22.0倍
|16.2倍
|3-2
|13.3倍
|9.9倍
|その他の勝利
|25.1倍
■引き分け
※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/11/23(木)11:22時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック
神戸vs名古屋｜対戦カード・試合情報
- 試合日程：2023年11月25日（土）14:00キックオフ
- 大会：明治安田生命J1リーグ 第33節
- カード：ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス
- 会場：ノエビアスタジアム神戸
- 放送・配信：DAZN／NHK総合
※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。