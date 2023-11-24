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ヴィッセル神戸vs名古屋グランパスの勝敗予想・WINNERオッズ・倍率は？明治安田生命J1リーグ第33節

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Yoshinori MUTO Kobe Haruya FUJII Nagoya(C)Getty Images
J1リーグヴィッセル神戸 対 名古屋グランパスヴィッセル神戸名古屋グランパス

【J1リーグ2023 対戦情報】11月25日開催の明治安田生命J1リーグ第33節、ヴィッセル神戸vs名古屋グランパスはスポーツくじ「WINNER」の対象試合。予想に使えるオッズ・データ・対戦情報を紹介。

2023シーズンの明治安田生命J1リーグ第33節が2023年11月25日(土)に開催。ヴィッセル神戸と名古屋グランパスが対戦する。

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同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。

神戸vs名古屋のWINNER予想オッズは？

■ホーム勝利［神戸］・アウェイ勝利［名古屋］

販売期限:2023/11/25(土)13:50

以下に続く
神戸勝利オッズ 予想スコア名古屋勝利オッズ
5.4倍1-07.8倍
4.9倍2-0 12.7倍
4.5倍2-1 7.2倍
9.3倍3-0 30.4倍
7.9倍3-1 22.0倍
16.2倍3-2 13.3倍
9.9倍その他の勝利 25.1倍

■引き分け

予想スコアオッズ
0-0 4.2倍
1-1 7.7倍
2-2 13.6倍
その他の引き分け 34.9倍

※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/11/23(木)11:22時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック

神戸vs名古屋｜対戦カード・試合情報

  • 試合日程：2023年11月25日（土）14:00キックオフ
  • 大会：明治安田生命J1リーグ　第33節
  • カード：ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス
  • 会場：ノエビアスタジアム神戸
  • 放送・配信：DAZN／NHK総合

※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。