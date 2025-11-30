このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logoヴィッセル神戸
Noevir Stadium Kobe
team-logoFC東京
Yuta Tokuma

【11月30日】ヴィッセル神戸vsFC東京の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第37節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第37節、ヴィッセル神戸対FC東京のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月30日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第37節で、ヴィッセル神戸とFC東京が対戦する。

本記事では、ヴィッセル神戸vsFC東京の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ヴィッセル神戸vsFC東京｜試合日程・キックオフ時間

ヴィッセル神戸vsFC東京は、11月30日(日)に神戸のホーム、ノエビアスタジアム神戸 で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第37節
  • 日時：2025年11月30日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：ヴィッセル神戸 vs FC東京
  • 会場：ノエビアスタジアム神戸

ヴィッセル神戸vsFC東京｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第37節のヴィッセル神戸vsFC東京は、地上波では『NHK大阪』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ヴィッセル神戸vsFC東京のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ヴィッセル神戸vsFC東京 チーム情報

ヴィッセル神戸 vs FC東京 スタメン

ヴィッセル神戸Home team crest

4-1-2-3

フォーメーション

4-4-2

Home team crestFCT
1
前川黛也
41
永戸勝也
2
飯野七聖
3
マテウス・トゥーレル
4
山川哲史
6
扇原貴宏
9
宮代大聖
7
井手口陽介
13
佐々木大樹
10
大迫勇也
11
武藤嘉紀
13
波多野豪
5
長友佑都
24
アレクサンダー・ショルツ
2
室屋成
3
森重 真人
8
コ・タカヒロ
22
遠藤渓太
28
野澤零温
37
小泉圭
16
佐藤恵允
19
マルセロ・ヒアン

4-4-2

FCTAway team crest

KOB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 吉田孝行

FCT
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 松橋力蔵

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KOB
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

FCT
-直近成績

ゴールを許す
5/4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

KOB

直近の 5 試合

FCT

2

勝利

1

Draw

2

勝利

7

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

