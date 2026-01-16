クロップが監督復帰を望む2つの可能性とは？現地記者「レアル・マドリーは常に魅了してきたし…」

元リヴァプール指揮官ユルゲン・クロップ氏は、来夏に現場復帰する可能性があるかもしれない。

2008年～2015年まで率いたドルトムントでブンデスリーガ連覇を達成、2015年～2024年まで指揮したリヴァプールでプレミアリーグ初制覇やチャンピオンズリーグ優勝など、数々の成功をもたらしたクロップ氏。現在は監督業から離れ、レッドブルグループのグローバルサッカー部門責任者として活動している。

そんな58歳の指揮官は、以前から「監督はもうやらない」と語っている。しかし度々現場復帰の可能性は噂されており、その将来には注目が集まっていた。そしてドイツ『スカイ』のフロリアン・プレッテンベルフ記者は独占情報として、以下のように伝えている。

「ユルゲン・クロップは、夏にレアル・マドリーが具体的な動きを見せた場合、監督復帰を真剣に検討している。レアル・マドリーは常に彼を魅了してきた。現在レッドブルでの活躍に満足しており、このプロジェクトには強い愛着を持っている」

「しかし、もしすべてがうまくいくならば、復帰を望むプロジェクトが少なくとも2つある。レアル・マドリーと、ドイツ代表だ。クロップとレアル・マドリーは、2026年夏の注目だ」

先日のスーペル・コパ・デ・エスパーニャ決勝で敗れ、シャビ・アロンソ監督の実質的な解任に踏み切ったレアル・マドリー。来季からクロップ氏が率いる可能性はあるのだろうか。