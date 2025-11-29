このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu
【11月30日】川崎フロンターレvsサンフレッチェ広島の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第37節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第37節、川崎フロンターレ対サンフレッチェ広島のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月30日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第37節で、川崎フロンターレとサンフレッチェ広島が対戦する。

本記事では、川崎フロンターレvsサンフレッチェ広島の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

川崎フロンターレvsサンフレッチェ広島｜試合日程・キックオフ時間

川崎フロンターレvsサンフレッチェ広島は、11月30日(日)に川崎Fのホーム、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第37節
  • 日時：2025年11月30日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島
  • 会場：Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

川崎フロンターレvsサンフレッチェ広島｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第37節の川崎フロンターレvsサンフレッチェ広島は、地上波では『NHK広島』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

川崎フロンターレvsサンフレッチェ広島のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

川崎フロンターレvsサンフレッチェ広島 チーム情報

川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島 スタメン

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

98
山口瑠伊
7
車屋紳太郎
4
ジェジエウ
31
ファン・ウェルメスケルケン際
5
佐々木旭
19
河原創
17
伊藤達哉
23
マルシーニョ
14
脇坂泰斗
6
山本悠樹
9
エリソン
1
大迫敬介
33
塩谷司
4
荒木隼人
19
佐々木翔
39
中村草太
14
田中聡
32
越道草太
15
中野就斗
30
トルガイ・アルスラン
6
川辺駿
9
ジャーメイン良

3-4-2-1

-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 長谷部茂利

SHI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ミヒャエル・スキッベ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KWF
-直近成績

ゴールを許す
10/11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

SHI
-直近成績

ゴールを許す
8/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

KWF

直近の 5 試合

SHI

2

勝利

2

引分け

1

Win

8

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表

0