Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
kawasaki frontale-202510(C)Getty Images
Yuta Tokuma

川崎フロンターレ 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場する川崎フロンターレの2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグ百年構想リーグをライブ配信！

「DMM×DAZNホーダイ」ならDMM TVとDAZNがセットになってお得！

月額プラン最安値！ポイント還元でさらににお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグが月額プラン最安値で見られる

今すぐ視聴

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

百年構想リーグの川崎F戦を観るならDMM×DAZNホーダイがおすすめ！最安値＆ポイント還元DAZN月額最安値で登録

本記事では、J1百年構想リーグに出場する川崎フロンターレの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

川崎フロンターレ｜最新試合予定・放送局

川崎フロンターレ 対 柏レイソル
DMM×DAZNホーダイ
ジェフユナイテッド千葉 対 川崎フロンターレ
DMM×DAZNホーダイ
川崎フロンターレ 対 FC東京
DMM×DAZNホーダイ
川崎フロンターレ 対 水戸ホーリーホック
DMM×DAZNホーダイ

川崎フロンターレ｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1山口　瑠伊※背番号変更
GK21早坂　勇希いわき／復帰
GK33イ　クンヒョン 
GK49スベンド　ブローダーセン岡山／新加入
DF2松長根　悠仁福島／復帰
DF3キム・テヒョン 
DF3谷口　栄斗東京V／新加入
DF5佐々木　旭 
DF13三浦　颯太 
DF22フィリップ　ウレモヴィッチ 
DF27神橋　良汰 
DF28丸山　祐市※背番号変更
DF29山原　怜音清水／新加入
DF30野田　裕人 
DF31関　德晴川崎U18／トップ昇格
DF32林　駿佑川崎U18／トップ昇格
MF6山本　悠樹 
MF8橘田　健人 
MF10大島　僚太 
MF14脇坂　泰斗 
MF15名願　斗哉※背番号変更
MF16大関　友翔 
MF18紺野　和也福岡／新加入
MF19河原　創 
MF25山市　秀翔早稲田大学／新加入
MF26由井　航太福島／復帰
MF34長　璃喜昌平高校／新加入
MF41家長　昭博 
FW9エリソン 
FW11小林　悠 
FW17伊藤　達哉 
FW20持山　匡佑中央大学／新加入
FW23マルシーニョ 
FW24宮城　天 
FW38神田　奏真 
FW91ラザル　ロマニッチ 

川崎フロンターレ戦のおすすめ視聴方法

川崎フロンターレが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

百年構想リーグ全試合をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額最安値で登録

広告
0