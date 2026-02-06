明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場する川崎フロンターレの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
川崎フロンターレ｜最新試合予定・放送局
川崎フロンターレ｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|山口 瑠伊
|※背番号変更
|GK
|21
|早坂 勇希
|いわき／復帰
|GK
|33
|イ クンヒョン
|GK
|49
|スベンド ブローダーセン
|岡山／新加入
|DF
|2
|松長根 悠仁
|福島／復帰
|DF
|3
|キム・テヒョン
|DF
|3
|谷口 栄斗
|東京V／新加入
|DF
|5
|佐々木 旭
|DF
|13
|三浦 颯太
|DF
|22
|フィリップ ウレモヴィッチ
|DF
|27
|神橋 良汰
|DF
|28
|丸山 祐市
|※背番号変更
|DF
|29
|山原 怜音
|清水／新加入
|DF
|30
|野田 裕人
|DF
|31
|関 德晴
|川崎U18／トップ昇格
|DF
|32
|林 駿佑
|川崎U18／トップ昇格
|MF
|6
|山本 悠樹
|MF
|8
|橘田 健人
|MF
|10
|大島 僚太
|MF
|14
|脇坂 泰斗
|MF
|15
|名願 斗哉
|※背番号変更
|MF
|16
|大関 友翔
|MF
|18
|紺野 和也
|福岡／新加入
|MF
|19
|河原 創
|MF
|25
|山市 秀翔
|早稲田大学／新加入
|MF
|26
|由井 航太
|福島／復帰
|MF
|34
|長 璃喜
|昌平高校／新加入
|MF
|41
|家長 昭博
|FW
|9
|エリソン
|FW
|11
|小林 悠
|FW
|17
|伊藤 達哉
|FW
|20
|持山 匡佑
|中央大学／新加入
|FW
|23
|マルシーニョ
|FW
|24
|宮城 天
|FW
|38
|神田 奏真
|FW
|91
|ラザル ロマニッチ
川崎フロンターレ戦のおすすめ視聴方法
川崎フロンターレが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可