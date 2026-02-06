明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場する川崎フロンターレの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

川崎フロンターレ｜最新試合予定・放送局

川崎フロンターレ｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos 背番号 選手名 備考 GK 1 山口 瑠伊 ※背番号変更 GK 21 早坂 勇希 いわき／復帰 GK 33 イ クンヒョン GK 49 スベンド ブローダーセン 岡山／新加入 DF 2 松長根 悠仁 福島／復帰 DF 3 キム・テヒョン DF 3 谷口 栄斗 東京V／新加入 DF 5 佐々木 旭 DF 13 三浦 颯太 DF 22 フィリップ ウレモヴィッチ DF 27 神橋 良汰 DF 28 丸山 祐市 ※背番号変更 DF 29 山原 怜音 清水／新加入 DF 30 野田 裕人 DF 31 関 德晴 川崎U18／トップ昇格 DF 32 林 駿佑 川崎U18／トップ昇格 MF 6 山本 悠樹 MF 8 橘田 健人 MF 10 大島 僚太 MF 14 脇坂 泰斗 MF 15 名願 斗哉 ※背番号変更 MF 16 大関 友翔 MF 18 紺野 和也 福岡／新加入 MF 19 河原 創 MF 25 山市 秀翔 早稲田大学／新加入 MF 26 由井 航太 福島／復帰 MF 34 長 璃喜 昌平高校／新加入 MF 41 家長 昭博 FW 9 エリソン FW 11 小林 悠 FW 17 伊藤 達哉 FW 20 持山 匡佑 中央大学／新加入 FW 23 マルシーニョ FW 24 宮城 天 FW 38 神田 奏真 FW 91 ラザル ロマニッチ

川崎フロンターレ戦のおすすめ視聴方法

川崎フロンターレが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可