J1 リーグ
team-logo柏レイソル
Sankyo Frontier Kashiwa Stadium
team-logoFC町田ゼルビア
Yuta Tokuma

【12月6日】柏レイソルvsFC町田ゼルビアの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第38節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第38節、柏レイソル対FC町田ゼルビアのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年12月6日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第38節で、柏レイソルとFC町田ゼルビアが対戦する。

本記事では、柏レイソルvsFC町田ゼルビアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

柏レイソルvsFC町田ゼルビア｜試合日程・キックオフ時間

柏レイソルvsFC町田ゼルビアは、12月6日(土)に柏レイソルのホーム、三協フロンテア柏スタジアムで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第38節
  • 日時：2025年12月6日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：柏レイソル vs FC町田ゼルビア
  • 会場：三協フロンテア柏スタジアム

柏レイソルvsFC町田ゼルビア｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第38節の柏レイソルvsFC町田ゼルビアはは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

柏レイソルvsFC町田ゼルビアのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

柏レイソルvsFC町田ゼルビア チーム情報

柏レイソル vs FC町田ゼルビア 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • リカルド・ロドリゲス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 黒田剛

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KAR
-直近成績

ゴールを許す
12/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

MAZ
-直近成績

ゴールを許す
11/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

KAR

直近の 5 試合

MAZ

2

勝利

1

Draw

2

勝利

5

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

順位表

