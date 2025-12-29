鹿島アントラーズはMF須藤直輝が契約満了となることを発表した。

2021年に昌平高校から鹿島へ加入した須藤。J1リーグ戦での出場はなく、2022年にツエーゲン金沢、2025年は高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍していた。2025シーズンはJ3リーグ戦29試合で2ゴールを記録していた。

1年間を過ごした高知ユナイテッドSCに向けて 「高知ユナイテッドSCに関わる皆様1年間ありがとうございました」と感謝を述べた。

「色々な事が立て続けに起き、チームの炎が途絶えそうな時、変わらずスタジアムに来て大きな声で鼓舞してくださったファンやスポンサーの方々には本当に感謝しています。選手は苦しみながらも白石監督の招聘をきっかけに、シーズン最後にはまとまりを見せることができたと思います。このシーズンを共に戦ったメンバーには大きなリスペクトを感じています」

「『世に生を得るは、ことを成すなり』僕の使命はサッカー選手として、サッカーを通して感動や希望、夢を与える事です。サッカー選手でいられる期間は、これからもその使命を胸にピッチに立とうと思います。改めて1年間本当にありがとうございました」

また、鹿島に向けて「まず、J1リーグ優勝おめでとうございます。先輩や後輩、同期の苦難や努力をこの目で見てきていたので、自分のことのようにうれしかったです。それと同時に、自分の席はないなと思ったのも事実です。環境を変えて奮闘しましたが、なかなか思い描いたようなシーズンにはなりませんでした。挫折した時にご飯に誘ってくれた先輩や、そっと一緒に居てくれた同期や後輩、選手第一で頼りがいのあるスタッフ、本当に素敵な仲間に恵まれました。鹿島アントラーズに関わるすべてが大好きです。これからも『献身・誠実・尊重』という言葉を胸に、精進していきます。本当にお世話になりました」と感謝を述べた。