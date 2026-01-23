映画「超かぐや姫！」はどこで見れる？視聴方法まとめ

映画「超かぐや姫！」が、2Netflixにて世界独占配信される。

ここでは映画「超かぐや姫！」の放送・配信予定、視聴方法を紹介する。

映画「超かぐや姫！」｜概要

映画「超かぐや姫！」は、日本最古の物語『かぐや姫』×豪華ボカロPを掲げる新時代の音楽アニメーションプロジェクト。『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』などのオープニング映像演出を手掛けた山下清悟氏が、初めて監督を務める長編作品だ。

2026年1月22日からNetflixにて世界独占配信される。

出﻿演﻿

夏吉ゆうこ、永瀬アンナ、早見沙織、入野自由、内田雄馬、松岡禎丞、青山吉能、小原好美、釘宮理恵、花江夏樹

放送・配信

【ドコモユーザーなら最大20％還元】Netflix視聴方法

ドコモユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元。他サービスより対象者が広く、還元率は下がるもののドコモmini・irumo・ギガライトの方もポイント還元対象に含まれる。

各料金プランと還元率は以下の通り。

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活

ahamo

eximo

ギガホ

ドコモ光ペア回線 15％還元(122pt) 20％還元(290pt) 20％還元(417pt) [ドコモ回線プラン]

ドコモ mini

irumo

ギガライト

その他回線 15％還元(122pt) 10％還元(145pt) 10％還元(209pt) Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。