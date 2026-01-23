映画「超かぐや姫！」はどこで見れる？視聴方法まとめ

映画「超かぐや姫！」が、2Netflixにて世界独占配信される。
ここでは映画「超かぐや姫！」の放送・配信予定、視聴方法を紹介する。
映画「超かぐや姫！」｜概要
映画「超かぐや姫！」は、日本最古の物語『かぐや姫』×豪華ボカロPを掲げる新時代の音楽アニメーションプロジェクト。『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』などのオープニング映像演出を手掛けた山下清悟氏が、初めて監督を務める長編作品だ。
出演
夏吉ゆうこ、永瀬アンナ、早見沙織、入野自由、内田雄馬、松岡禎丞、青山吉能、小原好美、釘宮理恵、花江夏樹
放送・配信
映画「超かぐや姫！」は、2026年2月22日からNetflixにて世界独占配信される。
【ドコモユーザーなら最大20％還元】Netflix視聴方法
ドコモユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元。他サービスより対象者が広く、還元率は下がるもののドコモmini・irumo・ギガライトの方もポイント還元対象に含まれる。
各料金プランと還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活
ahamo
eximo
ギガホ
ドコモ光ペア回線
|15％還元(122pt)
|20％還元(290pt)
|20％還元(417pt)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ mini
irumo
ギガライト
その他回線
|15％還元(122pt)
|10％還元(145pt)
|10％還元(209pt)
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。
【新規加入の場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
【切り替えの場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。