2026年2月8日(日)に行われる2026シーズンの明治安田J2･J3百年構想リーグ第1節で、鹿児島ユナイテッドFCとテゲバジャーロ宮崎が対戦する。

本記事では、鹿児島ユナイテッドFCvsテゲバジャーロ宮崎の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

鹿児島ユナイテッドFCvsテゲバジャーロ宮崎｜試合日程・キックオフ時間

鹿児島ユナイテッドFCvsテゲバジャーロ宮崎は、2月8日(日)に鹿児島のホーム、白波スタジアムで開催される。

大会：2026 明治安田J2･J3百年構想リーグ 第1節

日時：2026年2月8日(日) 14:00キックオフ

対戦：鹿児島ユナイテッドFCvsテゲバジャーロ宮崎

会場：白波スタジアム

鹿児島ユナイテッドFCvsテゲバジャーロ宮崎｜放送・配信予定

明治安田J2･J3百年構想リーグ第1節の鹿児島ユナイテッドFCvsテゲバジャーロ宮崎は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

鹿児島ユナイテッドFCvsテゲバジャーロ宮崎のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J2･J3百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！百年構想リーグ・W杯が全試合視聴可能

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』が圧倒的にお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

2026年の百年構想リーグは全試合配信するほか、6月に開幕するFIFAワールドカップも日本戦を含む全試合が視聴可能となる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可