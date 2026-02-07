ユヴェントス、若き10番と2030年まで契約更新！ 「ユーヴェが大好き」

ユヴェントスは7日、トルコ代表FWケナン・ユルディズの契約更新を発表した。

バイエルン・ミュンヘン下部組織出身のユルディズは、2022年にユヴェントスのユースチームに加入。2023年には18歳でファーストチームデビューを飾り、昨シーズンからは19歳にしてクラブの伝統である背番号10を託されるなど、大きな期待を背負ってプレーしている。

20歳のユルティズは今シーズン、公式戦31試合に出場してともにチームトップとなる9得点8アシストを記録してチームを牽引。この活躍を受けて、特にプレミアリーグ勢からの関心が届いていた。

そんなユルティズは、この度ユヴェントスとの契約を更新。契約期間は2030年6月末までとなり、同選手はさらに4年半にわたってセリエAの名門クラブでプレーを続けることになる。

ユルディズは契約更新が決まったことについて「ジョン・エルカン、ダミアン・コモリ、クラブのみんな、そしてコーチやチームメイト、ファンに感謝している。このクラブは僕にとっての家族だから、契約更新できてとてもうれしい。一緒に最高なことを成し遂げられると確信している。僕はユーヴェが大好きだ。僕にはいつだってファンと家族が付いている。ありがとう、フィーノ・アッラ・フィーネ」とコメント。

また、ルチアーノ・スパレッティ監督は「クラブの未来にとって大きな1日だ。ユルディズの契約更新はクラブの意志を示すために重要なものだ。長期にわたって彼がいてくれることは最高だ。彼のリーダーシップはチームに力を与え、チームメイトへの影響力もある。彼は本当に特別な選手だ」とさらなる活躍に期待を寄せた。