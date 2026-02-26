「泣きたい」ユヴェントスMF、CL敗退の失意認めつつ「心と魂を捧げた」

ユヴェントスのMFマヌエル・ロカテッリはチャンピオンズリーグ敗退が決まり、「泣きたい」と認めた。

チャンピオンズリーグ・ノックアウトプレーオフ初戦を2-5と落としていたユヴェントス。第2戦のガラタサライ戦では37分にPKで先制するも、48分にロイド・ケリーが一発退場に。それでも、後半にフェデリコ・ガッティとウェストン・マッケニーのゴールで合計スコア5-5と追いつく。延長戦に突入すると、ヴィクター・オシムヘンがガラタサライをリードさせる貴重な1点を奪う。延長後半にもガラタサライにゴールが生まれ、試合は3-2で終了。合計スコア5-7でユヴェントスは敗退が決まった。

ロカテッリは「正直泣きたい気分だ。僕らは心から信じていた」と『プライムビデオ』で話し、こう続けた。

「この試合に私たちは全身全霊を注ぎ込んだ。それ以上のものを。第1戦でのある出来事が事態を複雑にしたが、今日は心から皆さんに感謝したい。スタジアムの雰囲気は信じられないほど素晴らしかった。こうした夜は一生忘れられない。僕たちは必要なエネルギーを彼らから吸収した」

「我々は心と魂を捧げた。選手たちには常にそうするよう求めてきたが、今夜は本当にそれができた。この姿勢こそが、これから先も持ち続けなければならないものだ。これが我々が望んでいたユヴェントスであり、常に在るべき姿だ。このレベルでプレーし続ける努力が必要だ。我々は正しい道を歩んでいる。この信念を決して失ってはならない」