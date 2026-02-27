レッドブルのオリバー・ミンツラフCEO（最高経営責任者）は、ヘッド・オブ・グローバル・サッカーを務めるユルゲン・クロップ氏が今夏退任するとの報道を完全に否定した。

オーストリア氏『ザルツブルガー・ナハリヒテン』は、昨年1月からレッドブル・グループのヘッド・オブ・グローバル・サッカーを務めるクロップ氏が今夏に退任する可能性を指摘。「ユルゲン・クロップ、レッドブルを去るのか？」と見出しを打ち、クロップ氏が現場復帰を望んでおり、レッドブル側も引き留めるつもりはないと伝えた。

一方、レッドブルのミンツラフCEOはその報道について『スカイ・スポーツ』でコメント。「それは全くのナンセンスで、完全に根拠のない話だ」と切り出し、以下のように強調した。

「むしろ逆だ。我々はユルゲン・クロップの仕事に非常に満足している。彼は多くの時間を投じ、我々のコーチやスポーツディレクターと常に連携を取りながら、レッドブルのサッカーフィロソフィーを着実に発展させている。我々は彼がこの仕事に最適な人物だと確信しており、そこに全ての焦点とエネルギーを注いでいる」

なお、クロップ氏は2029年までの契約を締結している。サッカー部門の責任者として、レッドブル・ザルツブルク（オーストリア）、RBライプツィヒ（ドイツ）、ニューヨーク・レッドブルズ（アメリカ）、レッドブル・ブラガンチーノ（ブラジル）、RB大宮アルディージャ（日本）を含む、レッドブル傘下の全プロサッカークラブを統括する国際的ネットワークを担当し、統括的な役割を果たしている。