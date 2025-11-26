JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップのテレビ放送/ネット配信予定・日程・賞金・視聴方法

国内女子ゴルフツアー「JLPGA」は、11月27日(木)から11月30日(日)にかけて『JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ』が開催される。

本記事では、2025年JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

JLPGA ツアーチャンピオンシップリコーカップ2025｜開催日程・概要

日程 ラウンド 11/27(木) 1日目 11/28(金) 1日目 11/29(土) 2日目 11/30(日) 最終日

開催コース

宮崎カントリークラブ(宮崎県)

〒880-0911 宮崎県宮崎市田吉4855-90

賞金総額

1億2000万円

前回大会優勝者

桑木志帆

JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 2025｜テレビ放送/ネット配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT(無料体験あり) 【11/27(木)】8:30～15:30(LIVE)

【11/28(金)】8:30～15:30(LIVE)

【11/29(土)】8:00～15:00(LIVE)

【11/30(日)】8:00～15:30(LIVE) ※表彰式終了まで ネット 日テレジータス 【11/27(木)】12:00～15:15 (LIVE)

【11/28(金)】22:00～28:45(録画)

【11/29(土)】8:00～12:45(LIVE) / 22:00~23:00(録画)

【11/30(日)】8:00～12:45(LIVE) / 22:00～23:30(録画) CS放送 日本テレビ系 【11/29(土)】15:00～15:55(録画)※関東ローカル+UMK,KKT

【11/30(日)】15:00～16:25(録画) ※全国28局ネット+TOS,UMK,OTV 地上波放送 日テレNEWS24 【11/28(金)】8:30～15:15(LIVE) 地上波放送

※開始時間、内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況は各中継局および大会公式サイトにてご確認ください。

JLPGA ツアーチャンピオンシップリコーカップ2025｜視聴方法

U-NEXT

2025シーズンの国内女子JLPGAツアーは、ネットではU-NEXTが独占ライブ配信を行うため、DAZNやWOWOWでの視聴は不可となる。

「ツアーチャンピオンシップリコーカップ」も、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を実施する。

『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能。見放題プランの31日間無料トライアルに登録すればすぐに視聴可能となる。（※お試し期間内での解約であれば追加料金無し）

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXT『JLPGAツアー2025 特設ページ』へアクセス

②「まずは31日間無料トライアル」をタップ

③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXT

U-NEXTは、2025年シーズンより、新たに『全米オープン』『全米プロ選手権』の独占配信を決定。

これにより、男子ゴルフの海外メジャー4大会すべてを1つのプラットフォームで楽しむことができる。国内女子ツアー『JLPGAツアー』を2025年シーズンより独占配信するほか、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

※：『日本女子オープンゴルフ選手権』『TOTOジャパンクラシック』の2大会は配信対象外

※：放送局による配信パックあり

※本ページに記載の情報は、2025年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。