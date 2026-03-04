JLPGA 第39回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、3月5日(木)から3月8日(日)にかけて『ダイキンオーキッドレディス』が開催される。

ダイキンオーキッドレディス2026｜開催日程

ダイキンオーキッドレディス2026は、日本時間3月5日(木)から4日間にわたって琉球GC(沖縄)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。

日程(日本時間) ラウンド 3/5(木) 1日目 3/6(金) 2日目 3/7(土) 3日目 3/8(日) 最終日

ダイキンオーキッドレディス2026｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【3/5(木)】08:25-17:00(LIVE)

【3/6(金)】09:30-15:15(LIVE)

【3/7(土)】10:45-16:15（LIVE）

【3/8(日)】08:00-14:45（LIVE） ネット TBS 【3/7(土)】15:00-15:54（LIVE）

【3/8(日)】15:30-16:54（LIVE） 地上波

ダイキンオーキッドレディス2026｜視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXTへアクセス

②「まずは31日間無料トライアル」をタップ

③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

※本ページに記載の情報は、2026年2月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。