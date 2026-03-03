Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
JLPGAGetty Images
JLPGAツアー2026はU-NEXTで独占ライブ配信！まずは31日間無料トライアル
Yuta Tokuma

2026年JLPGAのテレビ放送・ネット配信予定

2026シーズンの国内女子ゴルフJLPGAツアーのテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

31日間無料トライアルあり

U-NEXT

国内最高峰の女子プロゴルフツアー『JLPGAツアー2026』

U-NEXTで独占生配信！

まずは31日間無料トライアルに登録！

U-NEXT

JLPGAはU-NEXTで独占ライブ配信

31日間無料体験に登録

2026シーズンの国内女子ゴルフJLPGAツアーは、「第39回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント（3月5日-8日）」で開幕する。

JLPGAツアーはU-NEXTが独占配信31日間無料トライアルに登録

本記事では、2026シーズンのJLPGAツアーのテレビ放送配信予定を紹介する。

2026シーズンJLPGAツアー｜日程

日程大会名
3月5日 - 3月8日第39回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
3月12日 - 3月15日台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント
3月20日 - 3月22日Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント
3月27日 - 3月29日アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026
4月2日 - 4月5日ヤマハレディースオープン葛城
4月10日 - 4月12日富士フイルム・スタジオアリス女子オープン
4月17日 - 4月19日KKT杯バンテリンレディスオープン
4月30日 - 5月3日NTTドコモビジネスレディス
5月7日 - 5月10日ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ
5月15日 - 5月17日Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシック
5月21日 - 5月24日ブリヂストンレディスオープン
5月28日 - 5月31日リゾートトラスト レディス
6月5日 - 6月7日ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2026
6月11日 - 6月14日宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
6月19日 - 6月21日ニチレイレディス
6月25日 - 6月28日EARTH MONDAMIN CUP
7月2日 - 7月5日資生堂・JAL レディスオープン
7月9日 - 7月12日ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ
7月16日 - 7月19日明治安田レディスゴルフトーナメント
7月23日 - 7月26日大東建託・いい部屋ネットレディス
8月7日 - 8月9日北海道 ｍｅｉｊｉ カップ
8月14日 - 8月16日NEC軽井沢72ゴルフトーナメント
8月21日 - 8月23日CAT Ladies 2026
8月27日 - 8月30日ニトリレディスゴルフトーナメント
9月4日 - 9月6日ゴルフ５レディスプロゴルフトーナメント
9月10日 - 9月13日ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会
9月18日 - 9月20日第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック
9月25日 - 9月27日第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
10月1日 - 10月4日日本女子オープンゴルフ選手権
10月9日 - 10月11日スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント
10月15日 - 10月18日富士通レディース 2026
10月22日 - 10月25日NOBUTA GROUP マスターズGC レディース
10月30日 - 11月1日樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント
11月5日 - 11月8日TOTOジャパンクラシック
11月13日 - 11月15日第42回伊藤園レディスゴルフトーナメント
11月19日 - 11月22日第45回大王製紙エリエールレディスオープン
11月26日 - 11月29日JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

JLPGAツアーはU-NEXTが独占配信31日間無料トライアルに登録

JLPGAツアー｜テレビ放送・ネット配信

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAツアーはU-NEXTが独占配信31日間無料トライアルに登録

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

jlpga tour 2025 u-nextU-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

U-NEXTへアクセス
②「まずは31日間無料トライアル」をタップ
③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

※本ページに記載の情報は、2026年2月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

JLPGAツアーはU-NEXTが独占配信31日間無料トライアルに登録

0