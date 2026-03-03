2026年JLPGAのテレビ放送・ネット配信予定

2026シーズンの国内女子ゴルフJLPGAツアーは、「第39回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント（3月5日-8日）」で開幕する。
本記事では、2026シーズンのJLPGAツアーのテレビ放送配信予定を紹介する。
2026シーズンJLPGAツアー｜日程
|日程
|大会名
|3月5日 - 3月8日
|第39回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
|3月12日 - 3月15日
|台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント
|3月20日 - 3月22日
|Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント
|3月27日 - 3月29日
|アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026
|4月2日 - 4月5日
|ヤマハレディースオープン葛城
|4月10日 - 4月12日
|富士フイルム・スタジオアリス女子オープン
|4月17日 - 4月19日
|KKT杯バンテリンレディスオープン
|4月30日 - 5月3日
|NTTドコモビジネスレディス
|5月7日 - 5月10日
|ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ
|5月15日 - 5月17日
|Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシック
|5月21日 - 5月24日
|ブリヂストンレディスオープン
|5月28日 - 5月31日
|リゾートトラスト レディス
|6月5日 - 6月7日
|ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2026
|6月11日 - 6月14日
|宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
|6月19日 - 6月21日
|ニチレイレディス
|6月25日 - 6月28日
|EARTH MONDAMIN CUP
|7月2日 - 7月5日
|資生堂・JAL レディスオープン
|7月9日 - 7月12日
|ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ
|7月16日 - 7月19日
|明治安田レディスゴルフトーナメント
|7月23日 - 7月26日
|大東建託・いい部屋ネットレディス
|8月7日 - 8月9日
|北海道 ｍｅｉｊｉ カップ
|8月14日 - 8月16日
|NEC軽井沢72ゴルフトーナメント
|8月21日 - 8月23日
|CAT Ladies 2026
|8月27日 - 8月30日
|ニトリレディスゴルフトーナメント
|9月4日 - 9月6日
|ゴルフ５レディスプロゴルフトーナメント
|9月10日 - 9月13日
|ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会
|9月18日 - 9月20日
|第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック
|9月25日 - 9月27日
|第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
|10月1日 - 10月4日
|日本女子オープンゴルフ選手権
|10月9日 - 10月11日
|スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント
|10月15日 - 10月18日
|富士通レディース 2026
|10月22日 - 10月25日
|NOBUTA GROUP マスターズGC レディース
|10月30日 - 11月1日
|樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント
|11月5日 - 11月8日
|TOTOジャパンクラシック
|11月13日 - 11月15日
|第42回伊藤園レディスゴルフトーナメント
|11月19日 - 11月22日
|第45回大王製紙エリエールレディスオープン
|11月26日 - 11月29日
|JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
JLPGAツアー｜テレビ放送・ネット配信
2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。
テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。
インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。
「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。
無料視聴方法
前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。
JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法
U-NEXT
U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。
U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
①U-NEXTへアクセス
②「まずは31日間無料トライアル」をタップ
③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！
※本ページに記載の情報は、2026年2月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。