2026年JLPGAのテレビ放送・ネット配信予定

2026シーズンの国内女子ゴルフJLPGAツアーは、「第39回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント（3月5日-8日）」で開幕する。

本記事では、2026シーズンのJLPGAツアーのテレビ放送配信予定を紹介する。

2026シーズンJLPGAツアー｜日程

日程 大会名 3月5日 - 3月8日 第39回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 3月12日 - 3月15日 台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント 3月20日 - 3月22日 Vポイント×ＳＭＢＣ レディスゴルフトーナメント 3月27日 - 3月29日 アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026 4月2日 - 4月5日 ヤマハレディースオープン葛城 4月10日 - 4月12日 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 4月17日 - 4月19日 KKT杯バンテリンレディスオープン 4月30日 - 5月3日 NTTドコモビジネスレディス 5月7日 - 5月10日 ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 5月15日 - 5月17日 Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシック 5月21日 - 5月24日 ブリヂストンレディスオープン 5月28日 - 5月31日 リゾートトラスト レディス 6月5日 - 6月7日 ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2026 6月11日 - 6月14日 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 6月19日 - 6月21日 ニチレイレディス 6月25日 - 6月28日 EARTH MONDAMIN CUP 7月2日 - 7月5日 資生堂・JAL レディスオープン 7月9日 - 7月12日 ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ 7月16日 - 7月19日 明治安田レディスゴルフトーナメント 7月23日 - 7月26日 大東建託・いい部屋ネットレディス 8月7日 - 8月9日 北海道 ｍｅｉｊｉ カップ 8月14日 - 8月16日 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 8月21日 - 8月23日 CAT Ladies 2026 8月27日 - 8月30日 ニトリレディスゴルフトーナメント 9月4日 - 9月6日 ゴルフ５レディスプロゴルフトーナメント 9月10日 - 9月13日 ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会 9月18日 - 9月20日 第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 9月25日 - 9月27日 第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 10月1日 - 10月4日 日本女子オープンゴルフ選手権 10月9日 - 10月11日 スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント 10月15日 - 10月18日 富士通レディース 2026 10月22日 - 10月25日 NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 10月30日 - 11月1日 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 11月5日 - 11月8日 TOTOジャパンクラシック 11月13日 - 11月15日 第42回伊藤園レディスゴルフトーナメント 11月19日 - 11月22日 第45回大王製紙エリエールレディスオープン 11月26日 - 11月29日 JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

JLPGAツアー｜テレビ放送・ネット配信

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXTへアクセス

②「まずは31日間無料トライアル」をタップ

③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

※本ページに記載の情報は、2026年2月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。