Jリーグ再開カードが決定!王者・横浜FMは敵地で浦和と対戦…J1最終節は12月19日

Jリーグは15日、6月27日より再開する明治安田生命JリーグならびにJリーグYBCルヴァンカップの試合日程を発表した。

Jリーグは、新型コロナウイルスの影響により2月末より中断。約4カ月の延期を経て6月27日のJ2より再開する。J3は同日に開幕することが決まっている。J1は1週間遅い7月4日に再開。全対戦カードが決定した。

再開カードは、主に近隣同士での対戦となった。昨季王者の横浜F・マリノスは、アウェイで浦和レッズと、FC東京もアウェイで柏レイソルと対戦。西日本ではガンバ大阪とセレッソ大阪の大阪ダービーが組まれた。また、13年ぶりのJ1カムバックとなる三浦知良擁する横浜FCは北海道コンサドーレ札幌と激突する。

再開・開幕節の対戦カードは以下の通り。

【J1】

2020年7月4日(土)

18:00 横浜FC vs 札幌(ニッパツ)

18:00 清水 vs 名古屋(アイスタ)

18:00 G大阪 vs C大阪(パナスタ)

18:30 大分 vs 鳥栖(昭和電ド)

19:00 浦和 vs 横浜FM(埼玉)

19:00 柏 vs FC東京(三協F柏)

19:00 川崎F vs 鹿島(等々力)

19:00 湘南 vs 仙台(BMWス)

19:30 神戸 vs 広島(ノエスタ)

【J2】

2020年6月27日(土)

18:00 東京V vs 町田(味スタ)

18:00 甲府 vs 新潟(中銀スタ)

18:00 金沢 vs 松本(石川西部)

18:00 愛媛 vs 徳島(ニンスタ)

19:00 山形 vs 栃木(NDスタ)

19:00 群馬 vs 水戸(正田スタ)

19:00 千葉 vs 大宮(フクアリ)

19:00 岡山 vs 山口(Cスタ)

19:00 長崎 vs 北九州(トラスタ)

2020年6月28日(日)

18:00 京都 vs 磐田(サンガS)

18:30 琉球 vs 福岡(タピスタ)

【J3】

2020年6月27日(土)

15:00 岩手 vs 秋田(いわスタ)

15:00 福島 vs 八戸(とうスタ)

16:00 沼津 vs 藤枝(愛鷹)

17:00 相模原 vs YS横浜(ギオンス)

18:00 岐阜 vs 今治(長良川)

18:00 熊本 vs 鹿児島(えがおS)

18:00 C大23 vs 鳥取(ヤンマー)

2020年6月28日(日)

18:30 富山 vs 長野(富山)

19:00 讃岐 vs G大23(ピカスタ)