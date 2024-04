【ルヴァン杯3回戦 対戦カード一覧】下克上の琉球は大阪勢と連戦…昨季覇者・福岡は柏と激突

【ルヴァン杯 最新情報】JリーグYBCルヴァンカップの2回戦が4月24日に各地で開催。3回戦の対戦カードが出揃った。

JリーグYBCルヴァンカップでは24日までに1stラウンド2回戦が行われ、3回戦の対戦カードが決定した。

今シーズンのルヴァン杯では2回戦からJ1リーグのチームが登場。しかし、ガンバ大阪がJ3のFC琉球、湘南ベルマーレがJ2のブラウブリッツ秋田、京都サンガF.C.がJ3のAC長野パルセイロに敗れる波乱が巻き起こった。

一方でサンフレッチェ広島は奈良クラブに6-0、浦和レッズはガイナーレ鳥取に5-2、FC東京はY.S.C.C.横浜に4-0と快勝。J1勢の中でも明暗が分かれている。

以下に続く

そして、2回戦の終了に伴って3回戦の対戦カードも決定。今季明治安田J1リーグで快進撃を見せているFC町田セルビアは鹿島アントラーズ、昨季J1王者のヴィッセル神戸はカターレ富山、昨季ルヴァン杯覇者のアビスパ福岡は柏レイソルと対戦することとなった。

3回戦の対戦カードは以下の通り。

■ルヴァン杯3回戦 対戦カード

・5月22日(水)

神戸 vs 富山

広島 vs 東京V

浦和 vs 長崎

名古屋 vs 横浜FC

福岡 vs 柏

C大阪 vs 琉球

新潟 vs 秋田

FC東京 vs 鳥栖

札幌 vs 長野

町田 vs 鹿島