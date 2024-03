【ルヴァン杯2回戦 対戦カード一覧】松本は昨季覇者福岡と対戦！ J1王者神戸は今治戦へ

【ルヴァン杯 最新情報】JリーグYBCルヴァンカップの1stラウンド1回戦が3月13日に各地で開催。

JリーグYBCルヴァンカップでは13日までに1stラウンド1回戦が行われ、2回戦の対戦カードが決定した。

今シーズンから、J1~J3の全60チームが参加する新方式となったルヴァンカップ。1回戦は3月6日と13日に行われ、J2勢とJ3勢が火花を散らした。

1回戦ではファジアーノ岡山がテゲバジャーロ宮崎に4-1で快勝した他、J3のAC長野パルセイロがJ2の徳島ヴォルティスに5-1で快勝。また、注目のV・ファーレン長崎や松本山雅FCなども2回戦へと進んでいる。

以下に続く

それらの結果、4月17日と24日に開催予定となっている2回戦の対戦カードが決定。J1勢が参戦する2回戦では、昨季王者のアビスパ福岡が松本と激突することに。J1王者のヴィッセル神戸はFC今治と対戦する。その他、勢いに乗る長野は京都サンガF.C.と顔を合わせることとなった。

ルヴァンカップ2回戦の対戦カードは以下の通り。

■2回戦 対戦カード

・4月17日(水)

八戸 vs 鹿島

大宮 vs 名古屋

松本 vs 福岡

岩手 vs C大阪

いわき vs 新潟

今治 vs 神戸

鹿児島 vs 東京V

長崎 vs 磐田

北九州 vs 町田

YS横浜 vs FC東京

沼津 vs 札幌

・4月24日(水)

富山 vs 清水

熊本 vs 鳥栖

長野 vs 京都

奈良 vs 広島

岡山 vs 横浜FC

琉球 vs G大阪

秋田 vs 湘南

群馬 vs 柏

鳥取 vs 浦和