【Jリーグ ニュース】JリーグYBCルヴァンカップでは2024シーズンから新方式が採用されている。

Jリーグは22日、2024シーズンJリーグYBCルヴァンカップの対戦カードを発表した。

昨年度までのルヴァンカップには主にJ1リーグのクラブが参加していたが、2024シーズンからは全60クラブが参加。グループステージは廃止されることとなり、ラウンドは1stラウンド、プレーオフラウンド、プライムラウンドの3段階に分けられる。

1stラウンドには、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)2023-24ノックアウトステージに出場する3チーム(川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、ヴァンフォーレ甲府)を除くJ1の18クラブ、J2の19チーム、J3の20チームの計57チームが参加。それらが10グループに分けられ、1試合制のノックアウト形式で勝者が決められる。

以下に続く

1stラウンドを勝ち上がった10チームが進出するプレーオフラウンドは、ホーム&アウェイ方式の2試合が開催。勝利した5チームがプライムラウンドに進出する。

プライムラウンドからはPOラウンドを制した5チームに加え、ACLノックアウトステージを戦った3チームが参加。準々決勝と準決勝はホーム&アウェイ方式、決勝は1試合制で行われる。なお、プライムラウンドの組み合わせはPOラウンド終了後に抽選で決められる予定だ。

そして22日、1stラウンドの対戦カードが決定。J1王者のヴィッセル神戸は清水エスパルスと同組となり、初戦でFC今治と対戦することに。前年度ルヴァンカップ王者のアビスパ福岡は柏レイソルなどと同居した。

その他、昇格組のジュビロ磐田は浦和レッズ、FC町田ゼルビアは鹿島アントラーズなどと同組。グループ7にはセレッソ大阪とガンバ大阪の大阪勢が揃って振り分けられている。

なお、1stラウンドは1回戦が3月6日または同13日、2回戦が4月17日または同24日、3回戦が5月22日に開催予定。プレーオフラウンドは第1戦が6月5日、第2戦が同9日、プライムラウンドからは準々決勝第1戦が9月4日、第2戦が同8日、決勝が開催日未定となっている。

2024シーズンルヴァンカップの1stラウンド対戦カードは以下の通り。

【1stラウンド】※右側がホーム

■グループ1

・1回戦

山形 vs 富山

・2回戦

神戸 vs 今治

清水 vs 1回戦の勝者

・3回戦

2回戦の勝者同士が対戦

■グループ2

・1回戦

千葉 vs 鹿児島

・2回戦

広島 vs 奈良

東京V vs 1回戦の勝者

・3回戦

2回戦の勝者同士が対戦

■グループ3

・1回戦

長崎 vs 愛媛

・2回戦

浦和 vs 鳥取

磐田 vs 1回戦の勝者

・3回戦

2回戦の勝者同士が対戦

■グループ4

・1回戦

金沢 vs 八戸

大分 vs 北九州

・2回戦

鹿島 vs 「金沢 vs 八戸」の勝者

町田 vs 「大分 vs 北九州」の勝者

・3回戦

2回戦の勝者同士が対戦

■グループ5

・1回戦

大宮 vs 岐阜

岡山 vs 宮崎

・2回戦

名古屋 vs 「大宮 vs 岐阜」の勝者

横浜FC vs 「岡山 vs 宮崎」の勝者

・3回戦

2回戦の勝者同士が対戦

■グループ6

・1回戦

山口 vs 松本

群馬 vs 相模原

・2回戦

福岡 vs 「山口 vs 松本」の勝者

柏 vs 「群馬 vs 相模原」の勝者

・3回戦

2回戦の勝者同士が対戦

■グループ7

・1回戦

栃木 vs 岩手

藤枝 vs 琉球

・2回戦

C大阪 vs 「栃木 vs 岩手」の勝者

G大阪 vs 「藤枝 vs 琉球」の勝者

・3回戦

2回戦の勝者同士が対戦

■グループ8

・1回戦

いわき vs FC大阪

秋田 vs 讃岐

・2回戦

新潟 vs 「いわき vs FC大阪」の勝者

湘南 vs 「秋田 vs 讃岐」の勝者

・3回戦

2回戦の勝者同士が対戦

■グループ9

・1回戦

水戸 vs YS横浜

熊本 vs 福島

・2回戦

FC東京 vs 「水戸 vs YS横浜」の勝者

鳥栖 vs 「熊本 vs 福島」の勝者

・3回戦

2回戦の勝者同士が対戦

■グループ10

・1回戦

仙台 vs 沼津

徳島 vs 長野

・2回戦

札幌 vs 「仙台 vs 沼津」の勝者

京都 vs 「徳島 vs 長野」の勝者

・3回戦

2回戦の勝者同士が対戦

【プレーオフラウンド】

グループ1勝者 vs グループ10勝者

グループ2勝者 vs グループ9勝者

グループ3勝者 vs グループ8勝者

グループ4勝者 vs グループ7勝者

グループ5勝者 vs グループ6勝者

【プライムステージ】

POラウンド勝者5チーム+横浜FM、川崎F、甲府が参加

※対戦カードは抽選で決定