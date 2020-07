FC東京、鹿島攻略のカギは「イメージの共有」。石川直宏&羽生直剛、YouTubeで今節も試合を解説!

【国内サッカー(J1)ニュース】FC東京では26日に県立カシマスタジアムで開催される明治安田生命J1第7節・鹿島アントラーズ戦で、石川直宏クラブコミュニケーターと羽生直剛クラブナビゲーターが出演する『青赤パークオンライン』をYouTubeでライブ配信する。

■石川&羽生コンビによる選手目線の解説

新型コロナウイルス感染拡大防止のためスタジアムへの入場者が制限されている今。自粛を心掛けているファン・サポーターも多いことだろう。この4連休、東京都では小池百合子都知事から外出を控えてほしいといった要請も出されている。

しかし、サッカー観戦の大きな醍醐味の一つに、「仲間と一緒に見て、応援する」といった体験がある。

FC東京は現在「STAY WITH TOKYO」というコンセプトで各種企画を行ってきているが、この一環として、J1リーグ戦の試合前後にYouTube FC東京公式チャンネルで「青赤パークオンラインBefore The Match/After The Match supported by XFLAG」という番組を配信中だ(アーカイブあり)。

その他のチーム

「青赤パークオンライン」は自宅等からFC東京の試合を観戦するファン・サポーターに向けて、7月4日のリーグ再開初戦・柏レイソル戦以降、ホーム・アウェイともに毎節実施しているもの。試合だけではなく、キックオフ前から終了後まで最大限楽しむ――。昨年大好評だった味パンダ広場での「青赤パーク」をオンラインで開催し、ファン・サポーターに新しいサッカーの楽しみ方を提案する企画だ。

出演するのは、石川直宏クラブコミュニケーターと羽生直剛クラブナビゲーター。今回は鹿島戦当日・26日16時半から配信をスタートする。

配信中は、YouTubeのチャットでリアルタイムに質問、コメントを送ることも可能で、二人とコミュニケーションが図れる。また、有料のコメント機能「Super Chat」、「Super Stickers」も利用できる。

■森重「スキを見せるとやられる」

試合前には、リーグ前節(22日の第22節・コンサドーレ札幌戦1-1)を振り返りつつ、選手インタビュー、鹿島戦スタメンを見ての石川&羽生両名による直前ポイント解説を実施。また、カシマとLIVEで中継をつなぎ、キックオフ前の選手たちの表情を届ける。また、スタジアムでのみ放映されていた、「選手紹介動画」もここで見ることができる。

試合中はDAZNの配信映像を見ながら二人がトーク。よりサッカーを深く、選手目線での解説が聞けるのも魅力だ。試合映像は「青赤パークオンライン」では流れないため、DAZNをTVやPCで見つつ、別デバイスで二人のトークを聞く形がよいかもしれない。

試合後は監督会見、選手インタビュー、そして両名による振り返りを実施する。通常時は監督会見を目にする機会は少ないが、この配信を見れば試合直後の長谷川監督の声が聞ける。また、選手たちの試合後の表情にも注目だ!

石川CCはこの試合のポイントとして、「ベンチメンバーを含めた選手間でのイメージの共有」「ライン間の意識」「相手のリズムを変え、結果につなげる勝負強さ」の3つを挙げる。

今季の鹿島は開幕4連敗、第5節で横浜F・マリノスに4-2で勝ったものの、前節・湘南ベルマーレに0-1で敗れており17位と苦しんでいる。勝利のみを目指してくることは間違いない。そんな試合を制するキープレーヤとして石川CCが挙げるのはCB森重真人。

森重は鹿島戦について「90分間をとおして、常に気持ちを持って戦わないといけない。スキを見せるとやられる。観ている人がワクワクしたり、『グッ』と力が入るようなプレーをして、勝利したい」と決意を込める。さらなる詳細は当日のライブ配信で確認してほしい。

【配信概要】

■配信日時

7月26日(日)16時30分配信スタート。試合は19時キックオフ

■配信ページ

◇当日の配信ページはこちら

◇YouTube FC東京公式チャンネルはこちら