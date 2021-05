Jリーグが入場者数制限の対象試合一覧を発表…緊急事態宣言下で大阪府では無観客

【Jリーグ(J1)ニュース】新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言の影響により、明治安田生命J1リーグやJ2リーグ、JリーグYBCルヴァンカップの複数試合に制限が設けられることとなった。

Jリーグは11日、緊急事態宣言対象地域におけるJリーグ公式試合の入場者数制限を発表した。

新型コロナウイルスの影響により、東京都、大阪府、京都府、兵庫県を対象とした緊急事態宣言が5月末までに延長。さらに、12日から愛知県と福岡県が対象地域に加わることとなった。

これを受け、Jリーグは期間中の対象地域で開催される試合の入場者数制限を発表。政府および開催地の自治体の方針をふまえ、大阪での試合はリモートマッチ(無観客試合)、その他の地域での試合は「5,000人もしくは上限50%の少ないほう」という制限で開催される運びとなった。

■リモートマッチ

・5月12日(水)/J1第20節

18:00 G大阪 vs 広島(パナスタ)

・5月16日(日)/J1第14節

17:00 G大阪 vs 浦和(パナスタ)

・5月23日(日)/J1第15節

15:00 C大阪 vs 広島(ヤンマー)

・5月27日(木)/J1第16節

19:00 G大阪 vs 徳島(パナスタ)

・5月30日(日)/J1第17節

17:00 G大阪 vs 横浜FC(パナスタ)

■5,000人か上限50%の少ないほう

・5月12日(水)/J1第21節

19:00 名古屋 vs 鹿島(豊田ス)

・5月15日(土)/J1第14節

16:00 神戸 vs C大阪(ノエスタ)

・5月16日(日)/J2第14節

14:00 京都 vs 水戸(サンガS)

15:00 東京V vs 北九州(味スタ)

15:00 町田 vs 新潟(Gスタ)

・5月19日(水)/ルヴァン杯第6節

19:00 福岡 vs 鳥栖(ベススタ)

19:00 FC東京 vs 大分(味スタ)

・5月22日(土)/J1第15節

17:00 福岡 vs 湘南(ベススタ)

19:00 FC東京 vs G大阪(味スタ)

・5月23日(日)/J2第15節

14:00 北九州 vs 大宮(ミクスタ)

15:00 東京V vs 岩田(味スタ)

・5月26日(水)/J1第16節

19:00 名古屋 vs 仙台(豊田ス)

・5月29日(土)/J2第16節

16:00 東京V vs 秋田(味スタ)

・5月30日(日)/J1第17節

14:00 FC東京 vs 広島(味スタ)

14:00 神戸 vs 鳥栖(ノエスタ)

・5月30日(日)/J2第16節

14:00 京都 vs 甲府(サンガS)

15:00 町田 vs 北九州(Gスタ)