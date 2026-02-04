Goal.com
ライブ
jleague 100 yearsJ.LEAGUE
Jリーグ百年構想リーグを全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイは月額最安値
Yuta Tokuma

Jリーグ百年構想リーグはいつからいつまで？大会日程まとめ

【Jリーグ百年構想リーグ】秋春制へのシーズン移行を前にした特別大会、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の大会日程を紹介する。

2026年からJリーグは大きく変わる。シーズンを「秋春制」に移行するのに伴い、上半期を利用した特別大会として「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催。J1の20クラブによる「J1百年構想リーグ」とJ2とJ3の計40クラブによる「J2・J3百年構想リーグ」が実施される。

本記事では、Jリーグ百年構想リーグの大会日程を紹介する。

J1百年構想リーグ｜大会日程

J1百年構想リーグは、20クラブがEASTとWESTの2つの地域に10クラブずつに分かれてホーム＆アウェーで総当たりを行う「地域リーグラウンド」とその後に行われる両リーグの同順位チームによる順位決定戦「プレーオフラウンド」の2ラウンドからなる。

地域リーグラウンドは、2月6日(金)に開幕して、5月24日(日)に最終節を迎える。プレーオフラウンドは、5月30日(土)もしくは31日(日)に第1戦、6月6日(土)もしくは7日(日)に第2戦が行われ、J1百年構想リーグの全日程が終了する。

■J1百年構想リーグの大会日程

ラウンド試合日時
地域リーグ第1節2/6(金)～8(日)
第2節2/13(金)～15(日)
第3節2/21(土)～22(日)
第4節2/27(金)～3/1(日)
第5節3/7(土)～8(日)
3/27(金)
第6節3/14(土)～15(日)
第7節3/18(水)
第8節3/21(土)～22(日)
第9節4/4(土)～5(日)
第10節4/11(土)～12(日)
第11節4/18(土)～19(日)
第12節4/24(金)～26(日)
第13節4/29(水・祝)
第14節5/2(土)～3(日・祝)
第15節5/6(水・休)
第16節5/9(土)～10(日)
第17節5/16(土)～17(日)
第18節5/22(金)～24(日)
プレーオフ第1戦5/30(土)～31(日)
第2戦6/6(土)～7(日)

J2・J3百年構想リーグ｜大会日程

J2・J3百年構想リーグは、所属する40クラブがEAST A/B、WEST A/Bの4つのリーグに10クラブずつに分かれてホーム＆アウェーで総当たりを行う「地域リーグラウンド」と、その後に行われる4リーグの同順位チームによるミニトーナメント「プレーオフラウンド」の2ラウンドからなる。

地域リーグラウンドは、2月7日(土)に開幕して、5月24日(日)に最終節を迎える。プレーオフラウンドは、5月30日(土)もしくは31日(日)に第1戦、6月6日(土)もしくは7日(日)に第2戦が行われ、J2・J3百年構想リーグの全日程が終了する。

■J2・J3百年構想リーグの大会日程

ラウンド試合日時
地域リーグ第1節2/7(土)～8(日)
第2節2/14(土)～15(日)
第3節2/21(土)～22(日)
第4節2/28(土)～3/1(日)
第5節3/6(金)～8(日)
第6節3/14(土)～15(日)
第7節3/20(金・祝)～22(日)
第8節3/28(土)～29(日)
第9節4/4(土)～5(日)
第10節4/11(土)～12(日)
第11節4/17(金)～19(日)
第12節4/25(土)～26(日)
第13節4/29(水・祝)
第14節5/2(土)～3(日・祝)
第15節5/6(水・休)
第16節5/9(土)～10(日)
第17節5/16(土)～17(日)
第18節5/22(金)～24(日)
プレーオフ第1戦5/30(土)～31(日)
第2戦6/6(土)～7(日)

Jリーグ百年構想リーグ｜放送・配信予定

明治安田Jリーグ百年構想リーグは『DAZN』が全試合を独占ライブ配信。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

Jリーグ百年構想リーグのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

