Jリーグ百年構想リーグはいつからいつまで？大会日程まとめ

2026年からJリーグは大きく変わる。シーズンを「秋春制」に移行するのに伴い、上半期を利用した特別大会として「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催。J1の20クラブによる「J1百年構想リーグ」とJ2とJ3の計40クラブによる「J2・J3百年構想リーグ」が実施される。
本記事では、Jリーグ百年構想リーグの大会日程を紹介する。
J1百年構想リーグ｜大会日程
J1百年構想リーグは、20クラブがEASTとWESTの2つの地域に10クラブずつに分かれてホーム＆アウェーで総当たりを行う「地域リーグラウンド」とその後に行われる両リーグの同順位チームによる順位決定戦「プレーオフラウンド」の2ラウンドからなる。
地域リーグラウンドは、2月6日(金)に開幕して、5月24日(日)に最終節を迎える。プレーオフラウンドは、5月30日(土)もしくは31日(日)に第1戦、6月6日(土)もしくは7日(日)に第2戦が行われ、J1百年構想リーグの全日程が終了する。
■J1百年構想リーグの大会日程
|ラウンド
|節
|試合日時
|地域リーグ
|第1節
|2/6(金)～8(日)
|第2節
|2/13(金)～15(日)
|第3節
|2/21(土)～22(日)
|第4節
|2/27(金)～3/1(日)
|第5節
|3/7(土)～8(日)
3/27(金)
|第6節
|3/14(土)～15(日)
|第7節
|3/18(水)
|第8節
|3/21(土)～22(日)
|第9節
|4/4(土)～5(日)
|第10節
|4/11(土)～12(日)
|第11節
|4/18(土)～19(日)
|第12節
|4/24(金)～26(日)
|第13節
|4/29(水・祝)
|第14節
|5/2(土)～3(日・祝)
|第15節
|5/6(水・休)
|第16節
|5/9(土)～10(日)
|第17節
|5/16(土)～17(日)
|第18節
|5/22(金)～24(日)
|プレーオフ
|第1戦
|5/30(土)～31(日)
|第2戦
|6/6(土)～7(日)
J2・J3百年構想リーグ｜大会日程
J2・J3百年構想リーグは、所属する40クラブがEAST A/B、WEST A/Bの4つのリーグに10クラブずつに分かれてホーム＆アウェーで総当たりを行う「地域リーグラウンド」と、その後に行われる4リーグの同順位チームによるミニトーナメント「プレーオフラウンド」の2ラウンドからなる。
地域リーグラウンドは、2月7日(土)に開幕して、5月24日(日)に最終節を迎える。プレーオフラウンドは、5月30日(土)もしくは31日(日)に第1戦、6月6日(土)もしくは7日(日)に第2戦が行われ、J2・J3百年構想リーグの全日程が終了する。
■J2・J3百年構想リーグの大会日程
|ラウンド
|節
|試合日時
|地域リーグ
|第1節
|2/7(土)～8(日)
|第2節
|2/14(土)～15(日)
|第3節
|2/21(土)～22(日)
|第4節
|2/28(土)～3/1(日)
|第5節
|3/6(金)～8(日)
|第6節
|3/14(土)～15(日)
|第7節
|3/20(金・祝)～22(日)
|第8節
|3/28(土)～29(日)
|第9節
|4/4(土)～5(日)
|第10節
|4/11(土)～12(日)
|第11節
|4/17(金)～19(日)
|第12節
|4/25(土)～26(日)
|第13節
|4/29(水・祝)
|第14節
|5/2(土)～3(日・祝)
|第15節
|5/6(水・休)
|第16節
|5/9(土)～10(日)
|第17節
|5/16(土)～17(日)
|第18節
|5/22(金)～24(日)
|プレーオフ
|第1戦
|5/30(土)～31(日)
|第2戦
|6/6(土)～7(日)
Jリーグ百年構想リーグ｜放送・配信予定
明治安田Jリーグ百年構想リーグは『DAZN』が全試合を独占ライブ配信。
|DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)
|視聴はこちら
|DAZN
(年間プランがおすすめ)
|視聴はこちら
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
Jリーグ百年構想リーグのおすすめ視聴方法
2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得DAZN
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可