Jリーグ百年構想リーグはいつからいつまで？大会日程まとめ

2026年からJリーグは大きく変わる。シーズンを「秋春制」に移行するのに伴い、上半期を利用した特別大会として「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催。J1の20クラブによる「J1百年構想リーグ」とJ2とJ3の計40クラブによる「J2・J3百年構想リーグ」が実施される。

本記事では、Jリーグ百年構想リーグの大会日程を紹介する。

J1百年構想リーグ｜大会日程

J1百年構想リーグは、20クラブがEASTとWESTの2つの地域に10クラブずつに分かれてホーム＆アウェーで総当たりを行う「地域リーグラウンド」とその後に行われる両リーグの同順位チームによる順位決定戦「プレーオフラウンド」の2ラウンドからなる。

地域リーグラウンドは、2月6日(金)に開幕して、5月24日(日)に最終節を迎える。プレーオフラウンドは、5月30日(土)もしくは31日(日)に第1戦、6月6日(土)もしくは7日(日)に第2戦が行われ、J1百年構想リーグの全日程が終了する。

■J1百年構想リーグの大会日程

ラウンド 節 試合日時 地域リーグ 第1節 2/6(金)～8(日) 第2節 2/13(金)～15(日) 第3節 2/21(土)～22(日) 第4節 2/27(金)～3/1(日) 第5節 3/7(土)～8(日)

3/27(金) 第6節 3/14(土)～15(日) 第7節 3/18(水) 第8節 3/21(土)～22(日) 第9節 4/4(土)～5(日) 第10節 4/11(土)～12(日) 第11節 4/18(土)～19(日) 第12節 4/24(金)～26(日) 第13節 4/29(水・祝) 第14節 5/2(土)～3(日・祝) 第15節 5/6(水・休) 第16節 5/9(土)～10(日) 第17節 5/16(土)～17(日) 第18節 5/22(金)～24(日) プレーオフ 第1戦 5/30(土)～31(日) 第2戦 6/6(土)～7(日)

J2・J3百年構想リーグ｜大会日程

J2・J3百年構想リーグは、所属する40クラブがEAST A/B、WEST A/Bの4つのリーグに10クラブずつに分かれてホーム＆アウェーで総当たりを行う「地域リーグラウンド」と、その後に行われる4リーグの同順位チームによるミニトーナメント「プレーオフラウンド」の2ラウンドからなる。

地域リーグラウンドは、2月7日(土)に開幕して、5月24日(日)に最終節を迎える。プレーオフラウンドは、5月30日(土)もしくは31日(日)に第1戦、6月6日(土)もしくは7日(日)に第2戦が行われ、J2・J3百年構想リーグの全日程が終了する。

■J2・J3百年構想リーグの大会日程

ラウンド 節 試合日時 地域リーグ 第1節 2/7(土)～8(日) 第2節 2/14(土)～15(日) 第3節 2/21(土)～22(日) 第4節 2/28(土)～3/1(日) 第5節 3/6(金)～8(日) 第6節 3/14(土)～15(日) 第7節 3/20(金・祝)～22(日) 第8節 3/28(土)～29(日) 第9節 4/4(土)～5(日) 第10節 4/11(土)～12(日) 第11節 4/17(金)～19(日) 第12節 4/25(土)～26(日) 第13節 4/29(水・祝) 第14節 5/2(土)～3(日・祝) 第15節 5/6(水・休) 第16節 5/9(土)～10(日) 第17節 5/16(土)～17(日) 第18節 5/22(金)～24(日) プレーオフ 第1戦 5/30(土)～31(日) 第2戦 6/6(土)～7(日)

Jリーグ百年構想リーグ｜放送・配信予定

明治安田Jリーグ百年構想リーグは『DAZN』が全試合を独占ライブ配信。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

Jリーグ百年構想リーグのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DAZN

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可