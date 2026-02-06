Jリーグ百年構想リーグの勝敗決着方法は？

2026年のJリーグは「秋春制」にシーズン移行する。これに伴い空白となる上半期には特別大会として「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催。J1の20クラブによる「J1百年構想リーグ」とJ2とJ3の計40クラブによる「J2・J3百年構想リーグ」が実施される。地域リーグラウンドでは、いずれも通常のリーグ戦とは異なり、「引き分け」は存在せず、完全決着方式が採用される。

本記事では、Jリーグ百年構想リーグの勝敗決着方法やレギュレーションを紹介する。

Jリーグ百年構想リーグ｜勝敗決着方法

■地域リーグラウンド

明治安田Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンドでは、90分間で決着しない場合、通常のリーグ戦のように「引き分け」により勝ち点1を分け合うレギュレーションは採用されず。完全決着方式が採用され、90分間を終えて同点だった場合は、延長戦なしでPK戦を実施。これにより勝敗を決定することになる。

これに伴い、結果により付与される勝ち点も変更。90分間での勝利の場合、通常のリーグ戦と同様に勝ち点3を獲得し、90分間で敗れた場合は勝ち点0。90分間を終えて同点の場合、勝ち点1を分け合うのではなく、PK戦勝利で勝ち点2、PK戦敗戦で勝ち点1となる。

なお、PK戦の結果により特別助成金の額も異なる。J1百年構想リーグでは、PK勝利で400万円、PK敗戦で200万円、J2・J3百年構想リーグでは、PK戦勝利で100万円、PK戦敗戦で50万円。そのため、勝敗決着まで真剣勝負になることが期待されている。

■プレーオフラウンド

地域リーグラウンド終了後の順位決定戦となるプレーオフラウンドでは、J1百年構想リーグとJ2・J3百年構想リーグでレギュレーションが異なる。

J1百年構想リーグでは、プレーオフラウンドでEASTとWESTの同順位クラブ同士がホーム＆アウェーの2試合制で対戦。第1戦は90分間を終えて同点の場合でも、延長戦・PK戦は実施されない。続く第2戦では2試合合計で同点だった場合、30分間の延長戦を行い、それでも決着しなかった場合はPK戦が実施される。

一方のJ2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンドは、EAST A、EAST B、WEST A、WEST Bの同順位のクラブ同士が準決勝からのミニトーナメントを実施。1試合制のノックアウト方式で、90分間を終えて同点の場合、延長戦を行い、それでも勝敗が決まらない場合はPK戦が実施される。

