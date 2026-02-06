Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
j.leagueGetty Images
百年構想リーグを全試合配信！DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能
Yuta Tokuma

Jリーグ百年構想リーグの勝敗決着方法は？

【Jリーグ百年構想リーグ】秋春制へのシーズン移行を前にした特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のレギュレーションや勝敗決着方法を紹介する。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグ百年構想リーグをライブ配信！

「DMM×DAZNホーダイ」ならDMM TVとDAZNがセットになってお得！

月額プラン最安値！ポイント還元でさらににお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグが月額プラン最安値で見られる

今すぐ視聴

2026年のJリーグは「秋春制」にシーズン移行する。これに伴い空白となる上半期には特別大会として「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催。J1の20クラブによる「J1百年構想リーグ」とJ2とJ3の計40クラブによる「J2・J3百年構想リーグ」が実施される。地域リーグラウンドでは、いずれも通常のリーグ戦とは異なり、「引き分け」は存在せず、完全決着方式が採用される。

百年構想リーグは全試合DAZNでライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値DAZN月額プラン最安値で登録

本記事では、Jリーグ百年構想リーグの勝敗決着方法やレギュレーションを紹介する。

Jリーグ百年構想リーグ｜勝敗決着方法

■地域リーグラウンド

明治安田Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンドでは、90分間で決着しない場合、通常のリーグ戦のように「引き分け」により勝ち点1を分け合うレギュレーションは採用されず。完全決着方式が採用され、90分間を終えて同点だった場合は、延長戦なしでPK戦を実施。これにより勝敗を決定することになる。

これに伴い、結果により付与される勝ち点も変更。90分間での勝利の場合、通常のリーグ戦と同様に勝ち点3を獲得し、90分間で敗れた場合は勝ち点0。90分間を終えて同点の場合、勝ち点1を分け合うのではなく、PK戦勝利で勝ち点2、PK戦敗戦で勝ち点1となる。

なお、PK戦の結果により特別助成金の額も異なる。J1百年構想リーグでは、PK勝利で400万円、PK敗戦で200万円、J2・J3百年構想リーグでは、PK戦勝利で100万円、PK戦敗戦で50万円。そのため、勝敗決着まで真剣勝負になることが期待されている。

条件勝ち点特別助成金
90分勝利勝ち点3J1：600万円
J2・J3：150万円
PK勝利勝ち点2J1：400万円
J2・J3：100万円
PK敗戦勝ち点1J1：200万円
J2・J3：50万円
90分敗戦勝ち点0J1：-
J2・J3：-

■プレーオフラウンド

地域リーグラウンド終了後の順位決定戦となるプレーオフラウンドでは、J1百年構想リーグとJ2・J3百年構想リーグでレギュレーションが異なる。

J1百年構想リーグでは、プレーオフラウンドでEASTとWESTの同順位クラブ同士がホーム＆アウェーの2試合制で対戦。第1戦は90分間を終えて同点の場合でも、延長戦・PK戦は実施されない。続く第2戦では2試合合計で同点だった場合、30分間の延長戦を行い、それでも決着しなかった場合はPK戦が実施される。

一方のJ2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンドは、EAST A、EAST B、WEST A、WEST Bの同順位のクラブ同士が準決勝からのミニトーナメントを実施。1試合制のノックアウト方式で、90分間を終えて同点の場合、延長戦を行い、それでも勝敗が決まらない場合はPK戦が実施される。

リーグ第1戦第2戦
J190分間
延長戦・PK戦なし		90分間
2試合合計同点の場合、延長戦・PK戦あり
J2・J390分間
延長戦・PK戦あり		90分間
延長戦・PK戦あり

Jリーグ百年構想リーグは全試合DAZNでライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元ありDAZN月額プラン最安値で登録

Jリーグ百年構想リーグ｜放送・配信予定

明治安田Jリーグ百年構想リーグは『DAZN』が全試合を独占ライブ配信。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

Jリーグ百年構想リーグは全試合DAZNでライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元ありDAZN月額プラン最安値で登録

Jリーグ百年構想リーグのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dazn j league 2026DAZN

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグ百年構想リーグは全試合DAZNでライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値DAZN月額プラン最安値で登録

広告
0