2026年からJリーグは大きく変わる。シーズンを「秋春制」に移行するのに伴い、上半期を利用した特別大会として「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催。J1の20クラブによる「J1百年構想リーグ」とJ2とJ3の計40クラブによる「J2・J3百年構想リーグ」が実施され、各リーグにはそれぞれ賞金や特別助成金、配分金が用意されている。
本記事では、Jリーグ百年構想リーグの賞金額を紹介する。
J1百年構想リーグ｜賞金額
J120クラブが参戦するJ1百年構想リーグには賞金、特別助成金、配分金、総額25億2000万円が用意されている。
■地域リーグラウンド
地域リーグラウンドでは、結果に応じて特別助成金を付与される。勝ち点1あたり200万円を獲得でき、地域リーグラウンドの全18試合に90分間で勝利した場合、1億800万円の特別助成金を獲得できる。
|条件
|特別助成金
|90分間勝利
（勝ち点3）
|600万円
|PK勝利
（勝ち点2）
|400万円
|PK敗戦
（勝ち点1）
|200万円
■プレーオフラウンド
地域リーグラウンド終了後の順位決定戦となるプレーオフラウンドでは、賞金として優勝クラブは1億5000万円、2位は6000万円を獲得できる。そのため、地域リーグEASTもしくはWESTで1位になった場合、最低でも6000万円の賞金を獲得できることになる。
また、競技順位に応じた「理念強化配分金」として総額8億1000万円、人気順位に応じた「理念強化配分金」として総額2億7000万円、さらに特別助成金として総額1億2000万円が用意されている。
|順位
|賞金
|優勝
|1億5000万円
|2位
|6000万円
|3位
|3000万円
J2・J3百年構想リーグ｜賞金額
J2・J3の40クラブが参戦するJ2・J3百年構想リーグには同様に賞金、特別助成金、配分金が用意されており、総額は6億2500万円となる。
■地域リーグラウンド
地域リーグラウンドでは、結果に応じた特別助成金が付与される。各クラブは勝ち点1あたり50万円を獲得でき、地域リーグラウンドの全18試合に90分間で勝利した場合、2700万円の特別助成金を獲得できる。
|条件
|特別助成金
|90分間勝利
（勝ち点3）
|150万円
|PK勝利
（勝ち点2）
|100万円
|PK敗戦
（勝ち点1）
|50万円
■プレーオフラウンド
地域リーグラウンド終了後の順位決定戦となるプレーオフラウンドでは、賞金として優勝クラブは1500万円を獲得できる。
また、特別助成金として総額6000万円が用意されている。
|順位
|賞金
|優勝
|1500万円
|2位
|750万円
|3位
|250万円
Jリーグ百年構想リーグ｜放送・配信予定
明治安田Jリーグ百年構想リーグは『DAZN』が全試合を独占ライブ配信。
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
