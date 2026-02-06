J百年構想リーグに延長・PKはある？

2026年、「秋春制」に移行するJリーグは、上半期に特別大会として「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」を開催。J1の20クラブによる「J1百年構想リーグ」とJ2とJ3の計40クラブによる「J2・J3百年構想リーグ」が実施される。地域リーグラウンド、プレーオフラウンドに分かれており、通常のリーグ戦とは異なるレギュレーションで行われる。

本記事では、Jリーグ百年構想リーグの延長戦やPK戦に関するレギュレーションを紹介する。

Jリーグ百年構想リーグ｜レギュレーション

■地域リーグラウンド → 延長戦×、PK戦○

明治安田Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンドでは、通常のリーグ戦とは異なるレギュレーションが採用される。

昨季までのJリーグは、90分間を終えて同点だった場合、結果は「引き分け」となり、両チームが勝ち点1ずつを分け合ってきた。しかし、特別大会では「引き分け」は存在せず、完全決着方式を採用。90分間を同点で終えた場合、両チームは延長戦を行わず、PK戦で決着をつけることとなる。なお、今大会はJリーグの公式戦ではないが、リーグ戦でPK戦が行われるのは引き分けが導入された1999シーズン移行で初めてのこととなる。

また、獲得できる勝ち点も通常のシーズンとは異なる。通常のシーズンでは「勝利＝勝ち点3」、「引き分け＝勝ち点1」、「敗戦＝勝ち点0」だが、Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンドでは「90分間勝利＝勝ち点3」、「PK戦勝利＝勝ち点2」、「PK戦敗戦＝勝ち点1」、「90分間敗戦＝勝ち点0」となる。なお、PK戦の結果により獲得する特別助成金額が異なり、J1百年構想リーグではPK勝利で400万円、PK敗戦で200万円、J2・J3百年構想リーグではPK戦勝利で100万円、PK戦敗戦で50万円となっている。

通常リーグ戦 → 百年構想リーグ 90分間勝利 勝ち点3 → 勝ち点3 90分間同点 勝ち点1 → PK勝利：勝ち点2

PK敗戦：勝ち点1 90分間敗戦 勝ち点0 → 勝ち点0

■プレーオフラウンド → 延長戦○、PK戦○

プレーオフラウンドでは、J1百年構想リーグとJ2・J3百年構想リーグでレギュレーションが異なる。

J1百年構想リーグのプレーオフラウンドは、EASTとWESTの同順位クラブ同士がホーム＆アウェーの2試合制で対戦。昨季ルヴァンカップのプレーオフやプライムラウンドのように、第1戦は90分終了後の結果にかかわらず延長戦・PK戦は実施されない。続く第2戦の90分間終了後に2試合合計で同点だった場合、前後半15分ずつの延長戦を行い、それでも決着しない場合はPK戦が実施される。

一方のJ2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンドは、EAST A、EAST B、WEST A、WEST Bの同順位のクラブ同士が1試合制のノックアウト方式で対戦。90分間を終えて同点の場合、延長戦を行い、それでも勝敗が決まらない場合はPK戦が実施される。

リーグ 第1戦 第2戦 J1 延長戦・PK戦なし 延長戦・PK戦あり J2・J3 延長戦・PK戦あり 延長戦・PK戦あり

Jリーグ百年構想リーグ｜放送・配信予定

明治安田Jリーグ百年構想リーグは『DAZN』が全試合を独占ライブ配信。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

