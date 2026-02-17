日本時間2026年2月17日(火)に行われるAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第8節で、ジョホール・ダルル・タクジムとヴィッセル神戸が対戦する。

本記事では、ジョホールvsヴィッセル神戸の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ジョホールvsヴィッセル神戸｜試合日程・キックオフ時間

ジョホール・ダルル・タクジムvsヴィッセル神戸は、日本時間2月17日(火)にジョホールのホーム、スルタン・イブラヒム・スタジアムで開催される。

大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第8節

日時：2026年2月17日(火)21:15キックオフ／日本時間

対戦：ジョホール・ダルル・タクジム vs ヴィッセル神戸

会場：スルタン・イブラヒム・スタジアム

ジョホールvsヴィッセル神戸｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第8節のジョホールvsヴィッセル神戸は『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ジョホールvsヴィッセル神戸のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ジョホールvsヴィッセル神戸 チーム情報

