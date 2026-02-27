日本代表、W杯ベースキャンプ地はナッシュビルに。事前キャンプ地はモンテレイに決定

JFAは、FIFAワールドカップ2026におけるSAMURAI BLUE（日本代表）の事前キャンプ地が「Tigres Training Center」（メキシコ／モンテレイ）に、チームベースキャンプトレーニングサイトが「Nashville SC Training Center」（アメリカ／ナッシュビル）に決まったことを発表した。

ワールドカップではオランダ、チュニジアなどと対戦する日本代表。3試合のうちダラス(アメリカ)で2試合、モンテレイ(メキシコ)で1試合行われることが決まっている。

そんな中、事前キャンプ地とチームベースキャンプトレーニングサイトが決定。事前キャンプ地となったティグレストレーニングセンターはリーガMX 加盟のUANL ティグレスが使用する練習場。天然芝ピッチが2 面ある場所となっている。

▼ティグレストレーニングセンター

©UANL TIGRES

チームベースキャンプトレーニングサイトのナッシュビルSC トレーニングセンターはメジャーリーグサッカー加盟のナッシュビルSC が使用するトレーニングセンターで、天然芝ピッチが2 面あるほか、選手、スタッフそれぞれのロッカールーム、ミーティングルーム、ジム、メディカルルームなどを完備している。

▼ナッシュビルSCトレーニングセンター

©Nashville SC