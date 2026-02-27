Goal.com
japan(C)Getty images
Kyoya Saito

日本代表、W杯ベースキャンプ地はナッシュビルに。事前キャンプ地はモンテレイに決定

【欧州・海外サッカー ニュース】日本代表のワールドカップベースキャンプ地などが決まった。

JFAは、FIFAワールドカップ2026におけるSAMURAI BLUE（日本代表）の事前キャンプ地が「Tigres Training Center」（メキシコ／モンテレイ）に、チームベースキャンプトレーニングサイトが「Nashville SC Training Center」（アメリカ／ナッシュビル）に決まったことを発表した。

ワールドカップではオランダ、チュニジアなどと対戦する日本代表。3試合のうちダラス(アメリカ)で2試合、モンテレイ(メキシコ)で1試合行われることが決まっている。

そんな中、事前キャンプ地とチームベースキャンプトレーニングサイトが決定。事前キャンプ地となったティグレストレーニングセンターはリーガMX 加盟のUANL ティグレスが使用する練習場。天然芝ピッチが2 面ある場所となっている。

▼ティグレストレーニングセンター

20270227-japan-camp-Tigres Training Center©UANL TIGRES

ワールドカップ
オランダ crest
オランダ
NED
日本 crest
日本
JPN
ワールドカップ
チュニジア crest
チュニジア
TUN
日本 crest
日本
JPN

チームベースキャンプトレーニングサイトのナッシュビルSC トレーニングセンターはメジャーリーグサッカー加盟のナッシュビルSC が使用するトレーニングセンターで、天然芝ピッチが2 面あるほか、選手、スタッフそれぞれのロッカールーム、ミーティングルーム、ジム、メディカルルームなどを完備している。

▼ナッシュビルSCトレーニングセンター

20270227-japan-camp-Nashville SC Training Center©Nashville SC

