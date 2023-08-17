【8月19日】日本vsタイのテレビ放送予定・視聴方法｜アジア男子バレーボール選手権2023

バレーボール男子日本代表「龍神NIPPON」は、日本時間8月19日(土)に開幕する第22回アジア男子バレーボール選手権2023に出場する。
▶【日本vsタイ】AmazonのFODでライブ配信！8/21までお得なキャンペーン実施中
今回はアジア男子バレー予選第1戦、日本vsタイの試合日程、放送・配信予定、視聴方法を紹介する。
日本vsタイ｜試合日程・開始時間
- 大会：第22回アジア男子バレーボール選手権 予選B組第1戦
- 日時：2023年8月19日(土) 17:45開始予定(日本時間)
- カード：日本代表(龍神NIPPON) vs タイ代表
- 開催地：ウルミア（イラン）
日本vsタイの放送・配信予定
|試合日
|対戦カード
|放送・配信
|8/19(土)17:45
|日本 vs タイ
|【配信】FOD［中継］
【放送】フジテレビONE［録画 8/20(日)2:00-］
アジア男子バレーボール2023の視聴方法
「アジア男子バレーボール選手権2023」は『FODプレミアム』で日本戦を全試合ライブ配信する。
7月24日(月)～8月21日(月)17:59の期間であれば、新規入会初月200円(税込)キャンペーンを利用し、お得に視聴することができる。
FOD プレミアム(アプリ)
『FOD』はフジテレビ公式動画配信サービス。人気のドラマ、バラエティ、アニメ、映画だけでなく、フジテレビで放送中の最新作やFODだけで見られるオリジナル番組など、独占タイトルを多数取り扱っている。
FODプレミアム概要
- 月額料金(税込)：プレミアムは976円(8月21日17:59まで新規入会初月200円キャンペーン中！ ※キャリア決済除く)
- 無料トライアル：なし
- 登録はこちらから▶ iOSバージョン ｜ Androidバージョン
Amazon「FODチャンネル」でも視聴可能
Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも「アジア男子バレーボール選手権2023」をライブ配信する。
こちらも『FODプレミアム』同様に新規入会初月200円(税込)キャンペーンを実施しており、実施期間中(7月24日10:00～8月21日23:59)ならお得に利用できる。なお、こちらは「FODチャンネル」の契約とは別に月額500円(税込み)Amazonプライム会員への登録が必要となるが、新規なら30日無料トライアルが用意されている。
Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(キャンペーン終了後は月額976円)
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。
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