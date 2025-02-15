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【ABEMA de DAZN】U20日本代表 シリア戦を配信！学割プランは通常料金の半額
GOAL

【2月17日】U20日本代表 シリア戦の放送/配信予定・視聴方法｜AFC U20アジアカップ中国2025第2戦

AFCチャンピオンズリーグ1 U-19Syria U20 対 日本U20Syria U20日本U20

AFC U20アジアカップ中国2025のグループステージ第2戦 U20シリア代表対U20日本代表のネット配信予定・視聴方法を紹介。

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AFC U20アジアカップ中国2025のグループD第2戦が2025年2月17日(月)に開催。U20日本代表がU20シリア代表と対戦する。

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本記事では、U20シリア代表対U20日本代表の試合日程、キックオフ時間、放送予定を紹介していく。

U20日本代表 シリア戦の試合日程・キックオフ時間

  • 大会：AFC U20アジアカップ中国2025 グループD第2戦
  • 日時：2025年2月17日(月) 16:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：U-20シリア代表 vs U-20日本代表
  • 会場：深圳龍華文化スポーツセンター・スタジアム (深圳／中国)

U20日本代表 シリア戦の放送・配信予定

AFC U20アジアカップ2025のU20シリア代表vsU20日本代表は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

AFC U20アジアカップ中国2025の視聴方法

U20日本代表が出場するAFC U20アジアカップ中国2025の日本戦全試合を、『DAZN』がライブ配信する。

ABEMA de DAZN 学割プランが登場！通常価格の半額に

ABEMAdeDAZN(C)AbemaTV,Inc.

「ABEMA」上で『DAZN Standard』のスポーツコンテンツが見られる『ABEMA de DAZN』の学割プランが2025年1月に登場した。

今回の「ABEMA de DAZN 学割プラン」では、高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生を対象として、「ABEMA de DAZN」を通常の年間プランの半額となる年額16,000円（実質、月額1,333円）で視聴が可能になる。

『ABEMA de DAZN』学割プランへの登録は、学生認証が必要となるため、通常の手順とは異なる。アプリからの登録は受け付けておらず、Webブラウザからのみ手続きが可能である点にも注意が必要だ。

学割プランの登録手順

  1. 『ABEMA de DAZN』学割プランの登録ページへアクセス
  2. 「学割プラン」を選択し、メールアドレスとパスワードを入力して送信
  3. メールで届いた認証コードを入力して「完了する」をタップ
  4. 手順に従って学生認証を行う
  5. 決済手段(「クレジットカード：Visa、Master Card、JCB、American Express、Diners Club」「キャリア決済：ソフトバンクまとめて支払い、ドコモ払い、auかんたん決済」)を選択し、登録を完了

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U20シリア代表vsU20日本代表 チーム情報

成績

SYR
-直近成績

ゴールを許す
2/7
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

JPN
-直近成績

ゴールを許す
8/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位表